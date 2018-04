Pub

O líder do PSD anuncia hoje a composição do Conselho Estratégico do partido, órgão que irá ajudar na elaboração do programa eleitoral.

Apesar de Rui Rio ter querido manter no segredo dos deuses os nomes dos futuros porta-vozes e coordenadores do Conselho Estratégico Nacional, que é presidido por David Justino, alguns já começaram a ser falados publicamente.

O DN confirmou que além de Arlindo Cunha, para a pasta da Agricultura, Álvaro Amaro apontado para assumir a coordenação da reforma do Estado e José Matos Correia é o nome em cima da mesa para tutelar a pasta da Administração Interna.

A Sábado adiantou ainda que Luís Filipe Pereira, antigo ministro de Durão Barroso, deverá ser o coordenador da área da Saúde, e Álvaro Moreira, que liderou a lista à autarquia portuense nas últimas eleições, irá ficar com as Finanças Públicas. Os porta-vozes serão pessoas mais jovens e alguns independentes.

Quando anunciou a criação do órgão, o presidente do PSD explicou que estaria dividido em 16 áreas temáticas, que terão porta-vozes e coordenadores nacionais.

"O que se pretende com este conselho é pôr todo um país a militar de uma forma diferente no partido. Militam da forma tradicional [em concelhias, distritais], mas se quiserem e não encontrarem espaço na militância tradicional, têm uma diferente: se são profissionais de saúde ou se se interessam por saúde podem militar na secção de saúde", exemplificou na altura Rui Rio, acrescentando que esta participação estará também aberta a independentes.

Assim, as 16 secções temáticas propostas são: relações externas; assuntos europeus; reforma do Estado e descentralização; defesa nacional; finanças públicas; justiça, cidadania e igualdade; segurança interna e proteção civil; agricultura, alimentação e florestas; coesão do território, ambiente e natureza; economia, inovação e internacionalização; saúde; solidariedade e bem-estar; educação, cultura e desporto; ensino superior, ciência e tecnologia e assuntos do mar.