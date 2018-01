Pub

Com muita coisa a dividir os dois candidatos, a necessidade de rever a Constituição junta Rui Rio e Santana Lopes

Um Rui Rio mais agressivo, um Pedro Santana Lopes mais suave foi a imagem deixada no último confronto antes das diretas do PSD de amanhã, num debate conjunto TSF/Antena 1, a menos de dois dias das eleições para a liderança do PSD. Cada um continuou a tentar colar o outro a António Costa (Rio porque admite viabilizar um governo minoritário do PS; Santana por causa de a Santa Casa entrar no capital do Montepio). Nenhum disse se apresentará demissão caso não ganhe as legislativas de 2019 e ambos querem dar prioridade à descentralização do Estado.

Houve muito mais a dividi-los, com um Rio decidido a "afastar o PCP e o BE da esfera do governo" e para isso, contrariamente a Santana, admite como cenário viabilizar no Parlamento um governo minoritário socialista, e a revelar-se mais aberto a questões defendidas pela esquerda, como a utilização da canábis para fins medicinais "com receita médica" e a admitir debater a questão da legalização da prostituição, matérias em que Santana se mostrou perentoriamente contra.

Mas foi em relação ao partido que foram notórias as diferenças de temperamento. Frontal, Rui Rio não escondeu como pretende ligar com certos adversários, como é o caso de Miguel Relvas, que se demitiu do governo de Passos Coelho, depois de se ter sabido que a sua licenciatura era irregular. Referindo-se à entrevista que o apoiante de Santana tinha dado nesse dia ao Público e à Rádio Renascença (na qual diz que o próximo líder do PSD é para dois anos), Rio criticou o tipo de "clima" criado "por certas pessoas". "Estas coisas vão acabar com o partido. Tanto eu como o Pedro [Santana Lopes] estamos aqui pelo país, não por coisas pequeninas", assinalou. "Deixem-me ganhar o partido e vão ver como as coisas são. Este clima tem de acabar", avisou.

Tentando colocar água na fervura de Rio, Santana discordou daquela posição. Embora admitisse que a intervenção de Relvas não tivesse sido "a mais adequada", assinalou que "cada um é livre de dizer o que pensa e eu não tenho medo de opiniões".Era a segunda vez no debate que Santana contrariava a atitude mais agressiva do seu adversário, que não teve meias palavras nas críticas a quem entende que tem prejudicado a credibilidade do partido. Minutos antes, Santana tinha também discordado das críticas de Rio a Luís Filipe Menezes. Rui Rio recordou os motivos por que não o tinha apoiado na candidatura ao Porto - "Ele tinha deixado Gaia em pior estado do que Sócrates deixou o país, tinha feito precisamente o contrário do que eu tinha feito no Porto. Por uma questão de dignidade, nunca o poderia apoiar" - mas Santana, tal como em relação a outros temas, quis manter-se colado à posição oficial da direção do partido. "É de mau tom falar das dívidas dos outros. Não é aceitável apoiar um candidato independente [Rui Moreira] contra o partido", sublinhou Pedro Santana Lopes. Mas para Rui Rio "trata-se de uma questão de princípio", declarando que a sua "dignidade não está à venda".

Rever a Constituição

Em relação a ideias de governação, a revisão da Constituição é algo que ambos veem como inevitável, tendo em conta as reformas que pretendem executar no país, mas nenhum quer fazer disso uma prioridade. "Primeiro direi quais são os objetivos, depois se verá a necessidade de ter de ajustar num ou noutro ponto. Mas é quase impossível não rever a Constituição se quisermos avançar com reformas profundas", garantiu Rui Rio. "Gostaria de ter uma Constituição menos ideológica, mas a sua revisão não está nas minhas prioridades mais próximas. Não quero enquistar o debate logo à partida", admitiu Santana.

Questionados sobre se o Presidente da República era o "seguro de vida do governo", ambos concordaram que se, no início, havia mais apoio a António Costa para "garantir a estabilidade necessária ao país", agora, apesar da solidariedade institucional que "deve sempre existir", já não era assim. Enquanto Santana garantiu já o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, caso o atual chefe do Estado se recandidate a Belém, já Rui Rio não foi tão claro. "Se fosse amanhã, digo já que apoiava, mas estamos a falar de eleições em 2020 e, nessa altura, até pode já ser outro líder do PSD a decidir", afirmou. Além disso, frisou Rio, "não vou dizer que apoio, só porque isso é mais popular". Santana não perdeu oportunidade de dizer que lamentava que Rio não fosse tão rápido a dizer que apoiava Marcelo como é para dizer que admite viabilizar um governo minoritário do PS, cenário que recusa a toda a linha. "Primeiro o PS terá de provar que voltou a ser digno de confiança", argumentou.

A polémica sobre a procuradora-geral da República (PGR) voltou a estar em debate, com Rio a repetir que "tal como já disse o Presidente da República trata-se de um não tema", mas com Santana a aproveitar para mais uma crítica ao adversário. Responsabilizou-o indiretamente por este assunto ter passado para a agenda política, depois de ter feito um balanço negativo da situação na justiça.

Entretanto, ontem ao final da tarde, veio a público um apoio de peso no PSD a Santana Lopes: Luís Montenegro, presidente do grupo parlamentar do PSD até ao verão do ano passado. Segundo o jornal Sol, o deputado, que quase foi ele próprio candidato à sucessão de Passos Coelho, é assim um apoio final de peso nos últimos dias da corrida interna. Hoje os candidatos estarão em ações de campanha a norte do país, onde há mais militantes. Santana estará em Viseu, Rui Rio fechará no Porto.