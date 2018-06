Pub

Carlos Abreu Amorim foi uma das vozes no PSD a insurgir-se contra as declarações de um dos ministros-sombra de Rio, em que este sugeria que o PSD deveria negociar com o PS caso o Orçamento de Estado não fosse viabilizado

O deputado social-democrata Carlos Abreu Amorim não gostou do que leu na entrevista de Silva Peneda (que no "governo sombra" de Rui Rio tem a pasta da Solidariedade e Sociedade de Bem-Estar), ao Público/Renasceça , em que este sugere que uma negociação do PSD com o PS é preferível ao caminho de eleições antecipadas, caso o Orçamento de Estado não seja viabilizado com o apoio do Bloco de Esquerda e PCP.

"Peço a Rui Rio para esclarecer a sua posição o quanto antes. Caso contrário, os eleitores do PSD podem pensar que é ele mesmo que está a falar através dos seus ventríloquos", escreveu Amorim nesta quinta-feira na sua página de Facebook.

"Alguém tão próximo da liderança do PSD oferecer uma mensagem pública destas a cinco meses da votação do OE é um erro político crasso: dá conforto renovado a Costa (reforçando o seu pretendido papel de 'alfa e ómega' do sistema político português) e dilata o seu poder negocial dentro da 'geringonça', confunde perigosamente os militantes e simpatizantes do PSD", acrescentou, defendendo que o "pior de tudo" é que "enfraquece as hipóteses de o PSD se afirmar como alternativa" de governo, "preferindo ser uma muleta oferecida, uma ajuda descartável para um Governo que não a merece", lê-se na publicação de Amorim -- que apoiou Santana Lopes na corrida à liderança do PSD com Rui Rio.

Outra das vozes no PSD a insurgir-se contra as declarações de Silva Penda e a possível posição do PSD que nelas está em causa foi a de Arménio Santos, também no Facebook, como notava nesta quinta-feira o Público . "Nem pensar!... Fui e sou apoiante do Dr. Rui Rio e discordo das vozes que estão entretidas no desgaste da actual liderança do PSD. Tenho muito respeito pelo meu Caro Amigo Dr. Silva Peneda mas, na hipótese do PS/PCP/BE não se entenderem e não aprovarem o OE 2019, acho impensável o PSD viabilizar esse documento. Não acredito que o Dr. Rui Rio caia daí abaixo. Ainda que seja óbvio que a troika do governo se vai entender..."

Também José Eduardo Martins comentou a entrevista, afirmando no Facebook: "A estabilidade dos mandatos?... tenho muita dificuldade em perceber a estratégia destes jovens turcos do PSD."

Fora do PSD também houve reações às declarações de Silva Peneda, com João Almeida, do CDS, a afirmar, igualmente na sua página de Facebook: "Que fique claro. Nós, não. Cada um escolhe o seu caminho. O do CDS não é salvar este governo. É isso que nos afirma como oposição e, sobretudo, nos qualifica como alternativa."