Líder do PSD e presidente da bancada parlamentar almoçaram esta segunda-feira no Porto e acertaram a estratégia política para as próximas semanas.

Após a descoordenação entre a direção do partido e os deputados sobre o projeto de lei do CDS de eliminação do ISP (imposto sobre os combustíveis), Rui Rio e Fernando Negrão sentaram-se à mesma mesa, no final de uma reunião de trabalho com a Confederação do Turismo Português, que decorreu na sede do PSD no Porto.

Durante o almoço, que durou aproximadamente duas horas, o líder social-democrata e o presidente do grupo parlamentar passaram em revista os principais temas, incluindo o do ISP, que vão estar em debate na Assembleia da República até ao final da sessão legislativa.

As questões laborais e o debate do Estado da Nação, com o qual se encerrará o ano parlamentar foram os temas que os dois dirigentes debateram em maior profundidade.

Este encontro foi marcado depois de o líder do partido ter dado um valente puxão de orelhas aos deputados por terem votado a favor do projeto de lei do CDS que visa a eliminação do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP). Voto contestado por Rio, por entender que o partido não se podia associar a um projeto que viola a "lei-travão" da Constituição, que impede a diminuição da receita do Estado.

No final do almoço a dois, que não teve direito a recolha de imagens por parte da comunicação social, nem Rio nem Negrão prestaram declarações. Mas fontes da direção do PSD garantiram ao DN que as "divergências" estão já ultrapassadas e que o almoço visou sobretudo melhorar a articulação entre o partido e a bancada parlamentar. As mesmas fontes sublinharam que Rui Rio está convicto de que não houve intenção por parte dos deputados e, em particular, do presidente da bancada parlamentar de afrontar a direção do partido ao ter votado ao lado do projeto do CDS.

Um membro da direção da bancada social-democrata defendeu ao DN que se gerou uma confusão desnecessária, visto que o PSD negociou o voto no projeto do CDS para ver aprovada a sua proposta de resolução sobre o ISP. Uma proposta que não é vinculativa e instava o governo a devolver o ISP na mesma proporção da subida da receita do IVA, tal como foi prometido. "Aprovamos o projeto do CDS, mas logo na altura dissemos que era para passar na generalidade, e na especialidade iríamos proceder a alterações para que não se verificasse quebra de receita para o Estado".

Segundo fonte da direção do grupo parlamentar do PSD, Fernando Negrão entendeu que o projeto de resolução do PSD e a aprovação na generalidade do projeto de lei do CDS eram compatíveis e não terá discutido ao pormenor com Rui Rio esta questão. Tanto mais que o PSD já tinha aprovado quatro vezes o mesmo projeto de lei centrista, que só passou ao crivo parlamentar à quinta vez.

Existe a convicção na bancada do PSD de que a tomada de posição pública do líder do partido contra a decisão da bancada "foi uma forma que Rui Rio encontrou de melhor organizar as relações dele com a liderança parlamentar".

Fernando Negrão costuma participar nas reuniões à quinta-feira da comissão política nacional e acerta também os temas ao telefone com Rui Rio. Fontes da direção da bancada admitem que seria desejável uma reunião semanal entre a direção do PSD e a da bancada para afinar agulhas e discutir pormenores políticos. Os deputados sublinham que o facto de Rui Rio não ter mandato no Parlamento confere ao líder da bancada social-democrata um papel mais importante e destacado numa bancada ainda desenhada segundo o perfil de Pedro Passos Coelho. "Apesar de algumas desarticulações, Rui Rio até tem sorte porque não há na bancada, neste momento, ninguém a fazer contravapor às suas decisões políticas", refere a mesma fonte.

Divergências

Não é a primeira vez que há falta de sintonia entre a bancada e a direção do PSD, embora não com tanto impacto como esta sobre o ISP. Apesar de ter dado liberdade de voto aos deputados quando subiram a plenário os quatro projetos de lei sobre a eutanásia, Rui Rio foi alvo de críticas da sua bancada - que maioritariamente votou contra a despenalização da morte assistida, ao contrário da posição assumida pelo líder -, que o acusou de ter gerido mal a questão. A carreira dos professores e a contagem do tempo de serviço congelado também tem motivado posições divergentes, com Rio a criticar o governo por ter prometido o que não podia aos docentes, sem fazer a defesa dessa contagem.