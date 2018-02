Pub

Após o primeiro encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, o novo líder do PSD garantiu que os temas que quer debater com os "outros partidos" são os que defendeu na campanha à liderança do PSD e no congresso.

Acompanhado pelo também novo secretário-geral do partido, Feliciano Barreiras Duarte, Rui Rio admitiu ter falado com o Presidente sobre os consensos que pretende fazer com os outros partidos, e "não só com um partido". "A vontade do Presidente é que haja diálogo entre os partidos e não entre dois partidos", afirmou.

É nesse sentido que se irá encontrar com o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, e com a líder do CDS, embora ainda não tenha data para reunir com Assunção Cristas.

Os temas que elegeu como prioritários no congresso foram a reforma da Segurança Social, mas também tem inscrito nas reformas de regime a descentralização, a educação, a justiça, entre outras. Além das propostas que colocou sobre a mesa, Rui Rio quer ouvir as que os "outros partidos" consideram importantes. "As coisas para serem bem feitas têm de ser debatidas e maturadas", defendeu

Alguns destes acordos interpartidários poderão ser atingidos, na sua opinião, até maio do próximo ano por altura das europeias. "Outras, muitas, têm de ficar delineadas para depois", admitiu.

Rio recusou-se a falar em Belém sobre a polémica da escolha de Elina Fraga, ex-bastonária da Ordem dos Advogados, que intentou uma queixa-crime contra o governo de Passos Coelho, para a direção do PSD.