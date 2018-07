Retomadas buscas para encontrar pastor de 90 anos desaparecido em São Romão

As autoridades retomaram pelas 06:00 desta quarta-feira as buscas pelo pastor de 90 anos que está desaparecido em São Romão, no concelho de Seia, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, as buscas, que estão a ser realizadas por elementos dos bombeiros e da GNR, iniciadas pelas 22:00 de terça-feira, foram suspensas pelas 03:00 e retomadas às 06:00 desta quarta-feira.

Participam nas operações 21 elementos dos Bombeiros Voluntários de São Romão, Seia, e da GNR, com nove veículos, indicou o CDOS da Guarda pelas 08:30.

"Recebemos a informação de que um homem com 90 anos está desaparecido. O homem é pastor, saiu com o gado de manhã e devia voltar cerca das 19:00, o que não aconteceu, com a família a alertar as autoridades", disse à Lusa fonte do CDOS, cerca das 00:30.

Segundo a mesma fonte, o homem é descrito como sendo "saudável e autónomo", não apresentando nenhum antecedente de doença.