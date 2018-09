Responsável pela Delegação Regional do Norte do INEM foi demitido

O responsável pela Delegação Regional do Norte do Instituto de Emergência Médica (INEM) do Norte, Ricardo Duarte, foi hoje demitido, disse à Lusa fonte oficial daquele organismo.

Em resposta escrita à pergunta se Ricardo Duarte tinha sido afastado do cargo, o INEM confirmou que "o Conselho Diretivo tomou hoje a decisão de demitir o Responsável pela Delegação Regional do Norte do INEM".

"A decisão foi motivada por perda de confiança e tem efeitos a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de junho", lê-se.