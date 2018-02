Rui Patrício é advogado do antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente no processo da Operação Fizz

Martins da Cruz lamenta decisão do Ministério Público de requerer detenção de Manuel Vicente. Seixas da Costa alerta para "brincadeira com consequências de Estado"

O mandado de detenção para notificar o deputado angolano Manuel Vicente durante o fim de semana representou mais um obstáculo nas relações bilaterais entre Portugal e Angola, consideraram ontem os embaixadores Martins da Cruz e Seixas da Costa.

"Parece uma brincadeira mas com consequências de Estado", desde logo porque a divulgação do mandado de detenção - para notificar Manuel Vicente da acusação que sobre ele impende no processo da Operação Fizz - "torna-o incumprível" e essa consequência acaba por ser "uma ironia" porque, "se era para ser cumprido, a pior coisa para o cumprir é divulgá-lo", afirmou Francisco Seixas da Costa ao DN.

"A publicitação do mandado é um ato que configura uma quebra de segredo de justiça que é, em si mesma, desagradável e é mais uma acha na lenta fogueira desta relação do Ministério Público com Angola", sustentou ainda o ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Acresce que a medida "não tem qualquer sentido e é gratuita porque [o deputado e ex-vice-presidente angolano] nem sequer cá estava", lembrou.

Para António Martins da Cruz, "esta atitude intempestiva do Ministério Público de emitir um mandato de captura válido por 48 horas" equivale a "tomar Manuel Vicente por parvo", dado ele e os advogados saberem o que lhe aconteceria vindo a Portugal. "O Ministério Público não revela um grande sentido de Estado" e, admitindo a existência de "contactos discretos" entre os dois Governo para ultrapassar este caso, "a reação de Angola não será muito positiva", anteviu o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros.

Essa decisão "vem obviamente contra todo este processo de aproximação do Governo" português com Luanda, visível nos encontros que o primeiro-ministro, António Costa, manteve com o presidente angolano, João Lourenço, à margem do Fórum de Davos e durante a Cimeira Europa-África, argumentou Martins da Cruz. Dito de outra forma: "Um observador que desembarcasse de Marte, um marciano a quem se contasse esta história, poria as mãos na cabeça e diria: "Concerteza que o Ministério Público está interessado em incendiar ainda mais o que existe"" nas relações entre os dois países, concluiu o embaixador.

O juiz jubilado do Supremo Bernardo Colaço disse, por sua vez, "acreditar que a Justiça está a atuar de acordo com os pressupostos legais que permitem" aquela atuação e destacou que "a notificação não implica qualquer labéu", antes permite que o arguido possa defender-se no local próprio. Já invocar imunidade é algo que "não funciona previamente", alertou.

Advogado pede contas

Martins da Cruz considerou ainda "um bom sinal" que o tribunal onde está a ser julgada a Operação Fizz tenha separado o processo relativo ao antigo vice-presidente de Angola.

Já o representante legal de Manuel Vicente, Rui Patrício, defendeu ontem o apuramento das responsabilidades associadas à aprovação do referido mandado de detenção: "É a reputação das instituições que está em causa e espero que quem de direito averigue o que se passou e que o leve até as últimas consequências."

Rui Patrício, que domingo divulgou um comunicado a dizer que o cliente não estava em Portugal, realçou que "é importante que certas coincidências não desviem as atenções". Nesse sentido, acrescentou que este caso "foi um equívoco ou que alguém foi induzido em erro".

A decisão judicial do tribunal que julga aquela operação - onde Manuel Vicente é acusado de corrupção ativa (quando era presidente da Sonangol e em relação ao então procurador Orlando Figueira, para arquivar inquéritos relacionados consigo) e branqueamento de capitais - foi tomada após o Ministério Público ter tomado conhecimento, através da PSP, da possibilidade de Manuel Vicente se ter deslocado a Portugal durante este fim de semana, segundo documentos que constam dos autos.

O Ministério Público solicitou então ao tribunal que emitisse o mandado para notificar Manuel Vicente sobre o teor da acusação, ficando ainda com Termo de Identidade e Residência (TIR) numa morada em Portugal. Os juízes aceitaram o pedido e emitiram o mandado de detenção com validade para o fim de semana, comunicando a decisão ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), PSP e PJ. Com Lusa