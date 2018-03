Pub

Ministério confirmou relatório e indicações às escolas, acrescentando que no documento não existem referências a professores que tivessem agido fora das suas funções

É nas férias da Páscoa - quase a chegar - que se realizam muitas das viagens de finalistas dos alunos das escolas, principalmente de jovens do 12.º ano. O destino, para a grande maioria, e como tem acontecido nos últimos anos, é o sul de Espanha. Com as viagens praticamente organizadas, um relatório da Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) alerta para o facto de ter detetado escolas que promoviam viagens de finalistas, bem como professores que, nas mesmas viagens, faziam o papel de promotores turísticos, avançou o Jornal de Notícias.

É também explicado que as pessoas em questão podem ser alvo de sanções disciplinares. O mesmo jornal explica que o relatório foi também enviado para a Autoridade de Segurança Alimentar Económica (ASAE) e para a Direção-Geral do Consumidor.

Ao que o DN apurou junto de fonte do Ministério da Educação, confirmam-se as indicações aos agrupamentos com ensino secundário, tendo como objetivo proibir dentro das escolas qualquer atividade de organização e mesmo promoção de viagens. A mesma fonte refere que, neste relatório, não existe qualquer indicação relativamente a professores que tivessem agido fora das suas funções. Caso alguém não siga as diretivas o Ministério da Educação irá, então, "agir em conformidade".

Após denúncias que deram conta da promoção de viagens "em contexto escolar" foram realizadas dezenas de inspeções, tendo sido interrogados vários diretores de escolas e presidentes de associações de estudantes. Os investigadores pretenderam saber detalhes sobre a maneira como são organizadas e promovidas as viagens de finalistas, diz ainda o Jornal de Notícias.

As viagens de finalistas de alunos de escolas portuguesas no sul de Espanha têm sido bastante polémica. Em 2010 e 2012 as viagens ficaram ensombradas por motivos trágicos: em ambos os anos um jovem morreu. Mas, todos os anos, são várias as notícias e as queixas que dão conta de distúrbios e alegados maus comportamentos, envolvendo muitas vezes o consumo de álcool, inclusivamente por parte de menores de idade.