O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa durante a cerimónia de abertura da Cascais 2018 Capital Europeia da Juventude, no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais, 23 de janeiro de 2018. MANUEL DE ALMEIDA / LUSA

Pub

Marcelo Rebelo de Sousa falou após a cerimónia de lançamento de Cascais como Capital Europeia da Juventude, este ano

O Presidente da República afirmou esta terça-feira que a relação política e diplomática de Portugal com Angola "não podia ser melhor" e é feita de "múltiplos contactos", alguns mais públicos e formais, outros menos, todos importantes.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à saída da cerimónia de lançamento de Cascais como Capital Europeia da Juventude 2018, no Centro de Congressos do Estoril, sobre o tema das relações entre os Estados português e angolano a propósito do processo judicial que envolve o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente.

Questionado se o primeiro-ministro, António Costa, partilhou consigo o parecer solicitado à Procuradoria-Geral da República sobre este caso, que não foi tornado público, o Presidente da República escusou-se a responder: "Isso é uma matéria sobre a qual não me vou pronunciar publicamente".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Aquilo que quero dizer, neste momento, é que as relações políticas e diplomáticas são excelentes", declarou o chefe de Estado. "Não podia ser melhor o nosso relacionamento", reforçou.

Interrogado se considera decisivo o encontro entre o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente de Angola, João Lourenço, marcado para hoje à noite, em Davos, na Suíça, onde decorre o Fórum Económico Mundial, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "a vida é feita de múltiplos encontros, e de múltiplos contactos".

"Alguns são públicos e notórios, e são formais ou relativamente formais, outros são informais", referiu, completando: "E todos são importantes".