Líder do Partido Trabalhista britânico reunião com António Costa à margem do Conselho dos socialistas europeus em Lisboa.

O líder dos trabalhistas britânicos afirmou este sábado, em Lisboa, que "não vão transformar o Reino Unido num paraíso fiscal" europeu quando voltarem a ser governo.

Jeremy Corbyn falava aos jornalistas após um encontro com o secretário-geral do PS, António Costa, à margem dos trabalhos do Conselho do Partido Socialista Europeu (PSE).

Assumindo que um governo trabalhista "será intervencionista na economia", Jeremy Corbyn exprimiu a vontade de trabalhar com os restantes partidos socialistas europeus para "garantir que há crescimento económico" no continente europeu e para todos.

Insistindo na necessidade de "desafiar a ortodoxia que criou um grande fosso entre ricos e pobres" nos últimos anos, Corbyn defendeu o aumento de impostos sobre as multinacionais e as grandes fortunas para poder investir em áreas sociais como a habitação, saúde e educação.

"Se formos governo vamos legislar imediatamente" no sentido de garantir os direitos dos cidadãos europeus residentes na Grã-Bretanha, entre eles o de levarem as suas famílias, assumiu ainda o líder dos trabalhistas britânicos.