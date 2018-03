Pub

Governo britânico sugere que turistas estejam "particularmente vigilantes"

O Reino Unido modificou os conselhos oficiais para os cidadãos britânicos que viajem para Portugal, aconselhando-os agora a manterem-se "particularmente vigilantes" tendo em conta a possibilidade de um ataque terrorista.

Na página oficial do Governo britânico, pode ler-se que a hipótese de se realizarem ataques em território nacional "não pode ser totalmente afastada", com preocupação particular para esta época festiva.

"Os terroristas podem alvejar locais religiosos, incluindo igrejas", escreve o governo liderado por Theresa May. Em consequência, aconselha os turistas britânicos a "manterem-se particularmente vigilantes durante o período da Páscoa".

Ainda segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, cerca de 2,6 milhões de britânicos viajaram até Portugal no ano de 2015.