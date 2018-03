Pub

500 perseguidos ou em perigo no seu país receberam o estatuto em 2017, mais 129 do que em 2016. E mais do que duplicaram desde que chegaram os primeiros, em dezembro de 2015

Portugal atribuiu 500 estatutos de refugiado em 2017, mais 34% do que em 2016 (371). Mas esta evolução é muito maior se compararmos com os vistos atribuídos desde que se iniciou em dezembro de 2015 o programa de recolocação dos migrantes que tinham fugido para a Grécia e para Itália. Este número de imigrantes que chegaram à Europa por mar vindos da Síria, da Eritreia, do Iraque e do Mali, aumentou 158% em dois anos. A estes, juntam-se os que fugiram da Ucrânia e que chegam a Portugal pelos próprios meios.

Também nos últimos três anos, houve "um aumento significativo no número de pedidos de proteção internacional", sublinham os responsáveis do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Em 2016, este valor aumentou 64% por comparação a 2017. Comparando 2015 e 2017, a subida foi de 95,3%.

Entre os 500 novos estatutos de refugiados, 119 correspondem a pessoas que são perseguidas no país de origem e 381 pessoas que correm perigo se regressarem (proteção subsidiária). Estes são dados provisórios do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a que o DN teve acesso.

André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados (SJR) reconhece o mérito do programa de recolocação e o facto de o SEF atribuir mais vezes o estatuto de refugiado, mas levanta reservas quanto à integração destas pessoas. "O que critico é o facto de não haver uma reflexão sobre estes dois anos de experiência, reflexão essa que deveria envolver todos os parceiros no sentido de otimizar os recursos e encontrar modelos de acolhimento de acordo com os perfis de refugiados. Devia haver uma estratégia com base nessa experiência, tanto mais que vão chegar mais pessoas", defende.

Portugal recebeu desde 17 de dezembro de 2015 (início do processo de recolocação) e até à data 1535 requerentes de proteção internacional recolocados, dos quais 15 já em 2018, 739 em 2017, 757 em 2016 e 24 em 2015. Destes, 740 requereram o estatuto de refugiado no ano passado e são sobretudo naturais da Síria, Iraque, Eritreia, República Centro Africana, Iémen, Etiópia, Sudão e Tunísia.

Mas a maioria dos pedidos (1010) são espontâneos e apresentados por estrangeiros que se apresentam no território nacional ou na fronteira. Estes são maioritariamente da República do Congo, República Democrática do Congo, Ucrânia, Angola e Afeganistão.

Os refugiados queixam-se do tempo de espera para a atribuição do estatuto. O SEF responde que "a lei prevê seis meses para instrução do processo a contar do registo do pedido de asilo, podendo em casos de maior complexidade ser prorrogado". Outra das queixas diz respeito à demora para o reagrupamento familiar. A justificação é que "o prazo de instrução é de três meses, podendo ser prorrogado em casos de maior complexidade", cuja duração "está condicionada à apresentação dos documentos necessários por parte dos interessados".

André Costa Jorge confirma que, em ambos os casos, a conclusão dos processos chega a demorar mais de um ano. "O SEF não tem capacidade de resposta e não cumpre os prazos previstos na lei. No que diz respeito ao reagrupamento familiar, já fizemos sugestões no sentido de acelerar o processo. Os recolocados têm muita dificuldade em conseguir a entrada da família."

No relatório de avaliação do programa de recolocação, é referido "que o acesso à decisão final de beneficiário do estatuto de refugiado ou de proteção subsidiária é efetivado, na sua maioria, ao final de aproximadamente um ano".

O documento refere, também, que 45 % dos imigrantes que entraram no país por este programa de recolocação "estão ausentes" de Portugal. "Tem havido quem tenha voltado por decisão sua ou porque são reenviados pelas autoridades alemães", frisou André Costa Jorge.

Além das pessoas que chegam a Portugal pelos próprios meios e através do programa de recolocação, existe o programa de reinstalação gerido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Destes, o país recebeu 183, com destaque para as nacionalidades da Síria, Sudão, Etiópia, Eritreia e Mali. Vêm já com o estatuto concedido.

O Estado português garante "o direito de asilo [estatuto de refugiado] aos estrangeiros e aos apátridas perseguidos (...) em consequência de atividade em favor da democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos humanos". Incluem-se, ainda, os que "são perseguidos em virtude da raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou integração em certo grupo social (lei n.º 26/2014)" no país de origem. E concede proteção subsidiária aos que "sejam impedidos ou se sintam impossibilitados de regressar ao país", quer "por violação dos direitos humanos ou se correrem o risco de ofensa grave (pena de morte ou execução, tortura, perigo de vida)".