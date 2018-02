Os GIPS vão ser reforçados com 500 militares do dispositivo territorial da GNR

O PSD enviou esta tarde oito perguntas ao governo sobre como vai ser compensada a "canibalização" feita pelos GIPS e pelo SEPNA ao efetivo territorial da GNR

Qualquer que seja a forma como se fazem as contas, o efetivo da GNR fica sempre em défice. O reforço, anunciado pelo governo, de 500 militares para o Grupo de Prevenção, Intervenção e Socorro (GIPS) e de 100 para o Serviço de Proteção de Ambiente e da Natureza (SEPNA), para a prevenção e combate aos incêndios, implica um desvio destas seis centenas de militares da segurança e ordem pública. Os deputados do PSD Duarte Marques, Carlos Peixoto e Nuno Serra fizeram essas contas e, alarmados com o resultado, enviaram oito perguntas para o ministro da Administração Interna.

Esta semana, o primeiro-ministro tinha apresentado o início de um novo curso de guardas, 600, precisamente para compensar a transferência deste mesmo número para a nova missão, prioritária para o executivo, de evitar que a tragédia de 2017 volte a acontecer no nosso país. Só que estes novos recrutas começaram agora o curso e só deverão ser integrados muito depois do verão (o curso demora cerca de nove meses).

De acordo com uma fonte da GNR que está a acompanhar a gestão dos recursos humanos, numa primeira fase, a compensação no dispositivo territorial "será parcialmente feita com os 350 militares que já começaram a sua formação no final do ano passado e a devem concluir em maio/junho". Esta quarta-feira termina o prazo para o "concurso interno" na GNR para 450 guardas que queiram servir nos GIPS e no SEPNA e a sua formação deverá começar nos próximos dias. Até serem integrados os novos 350 o "buraco" no efetivo será significativo.

O PSD lembra que "o Relatório da Comissão Independente nomeada pela Assembleia da República para investigar as tragédias do verão de 2017 reconhece, entre outros problemas, que existe falta de recursos humanos das autoridades, como a GNR, no terreno e que se agrava perante desafios como os grandes incêndios e outras tragédias" e que "a escassez de operacionais no terreno, por parte das autoridades, precipitou algumas das tragédias que ocorreram".

De acordo com o último relatório de atividades da GNR, referente ao ano de 2016, esta força de segurança "regista um défice de 3.500 efetivos militares face ao mapa geral de pessoal militar da GNR". Em 2017 entraram 300 novos guardas, mas saíram cerca de 400 para a situação de reserva.

"Reconhecendo que as autoridades estão a fazer um esforço no sentido de dotar a Proteção Civil e o SEPNA de maior capacidade em termos humanos para operar no terreno e evitar novas tragédias, como é exemplo a incorporação de elementos da GNR nos GIPS e no SEPNA.", o PSD estranha que continue "a não haver um efetivo reforço do contingente da Guarda Nacional Republica já que as novas contratações apenas "compensam" as saídas dos seus elementos para os GIPS e SEPNA".

Sendo assim, sublinham os deputados, "manter-se-ão as dificuldades de "cobertura" do terreno que por diversas vezes já foram assinaladas e que, segundo os diversos relatórios já apresentados, revelam incapacidade da GNR de cumprir com eficácia a sua missão no terreno, fiscalizando e protegendo as populações. Não havendo um reforço efetivo dos militares da GNR, já que este anúncio parece servir apenas para compensar a "canibalização" feita pelos GIPS e pelo SEPNA ao efetivo da GNR, mantém-se então o problema da falta de pessoal nos postos territoriais da GNR".

O PSD pede as contas certas a Eduardo Cabrita, questionando:

1- Quantas vagas foram abertas em 2018 para o reforço do efetivo da Guarda Nacional Republicana?; Quantos militares se abandonaram o efetivo da GNR em 2017 e quantos se prevê que o façam, por passagem à reserva e outros, em 2018?

3- Qual o efetivo real da GNR em 2017 e em 2018 sem incluir o SEPNA e os GIPS?

4- Quantos militares passaram da GNR para os GIPS e para o SEPNA em 2018?

5- Prevê o governo abrir mais concursos para elementos da GNR ao longo do ano de 2018?

6- Como prevê o governo reforçar e corrigir a falta de elementos da GNR nos concelhos do interior do país?

7- Tem o governo conhecimento que em determinadas regiões do país existe, por vezes, uma única patrulha da GNR para pelo menos três concelhos?

8- Quando se prevê que estes novos 600 elementos em formação na GNR entrem efetivamente em funções no terreno?