Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Quinze distritos de Portugal continental vão estar hoje e sexta-feira sob aviso amarelo devido à agitação marítima, vento forte, precipitação e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar até sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Por causa da previsão de vento forte de sudoeste com rajadas até 80 quilómetros por hora, podendo atingir os 100 nas terras altas, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Aveiro e Braga a partir da noite de hoje e até à manhã de sexta-feira.

O IPMA colocou também os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de períodos de chuva temporariamente forte passando a aguaceiros que podem ser de granizo e acompanhados de trovoada.

Este aviso de chuva vai ter início às 03:00 de sexta-feira e termina às 12:00 de sábado.

O Instituto emitiu ainda aviso amarelo para os distritos da Guarda, Viseu e Vila Real devido à previsão de queda de neve acima de 1.400 metros de altitude descendo gradualmente para regiões abaixo de 1.000 metros a partir das 03:00 de sexta-feira prolongando-se até ao final deste dia.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do norte e centro do continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuvisco, sendo por vezes moderada no Minho e Douro Litoral.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte de sudoeste no litoral a norte do Cabo Carvoeiro para o final do dia, com rajadas até 70 quilómetros por hora no Minho.

Nas terras altas prevê-se vento moderado a forte de sudoeste, tornando-se forte, com rajadas até 90 quilómetros por hora, para o final do dia.

A previsão aponta ainda para uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior e neblina ou nevoeiro matinal.

No sul prevê-se céu geralmente muito nublado, com abertas no Algarve, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Alto Alentejo e no litoral oeste, vento em geral fraco do quadrante oeste, sendo moderado a forte nas terras altas e neblina ou nevoeiro matinal.

Quanto às temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 05 (Guarda) e os 13 graus Celsius (Lisboa, Porto e Coimbra) e as máximas entre 12 (Viseu, Guarda e Portalegre) e os 20 graus (Faro).