Os críticos de Cristas, como Filipe Lobo d"Ávila e Pedro Borges de Lemos, vão tentar no congresso influenciar a estratégia do partido.

"Não podemos ficar numa bolha e achar que está tudo bem." Filipe Lobo d"Ávila, o deputado do CDS que já foi porta-voz do partido, é atualmente o cabeça-de-cartaz de um grupo de militantes crítico da direção de Assunção Cristas. Apesar de estarem descartados sobressaltos ou "assaltos" ao poder de Cristas, o partido não falará certamente a uma só voz nesta reunião magna. Além de Lobo d"Ávila, outras figuras não sintonizadas com a maioria têm intervenções preparadas, como é o caso de Pedro Borges de Lemos, que vai até apresentar uma lista ao conselho nacional contra a da presidente.

Para Filipe Lobo d"Ávila, trata-se de uma espécie de remake do congresso de 2016, que elegeu a equipa de Assunção com 96% de votos, mas desta vez com mais desencanto, a ponto de nem apresentar nenhuma moção alternativa de estratégia global, como fez nessa altura, tendo obtido os votos favoráveis de 23% dos congressistas. "Seria uma hipocrisia fazê-lo tendo em conta que nenhuma das mais de 200 propostas que fizemos foi acolhida pela direção", diz.

O deputado reconhece que as últimas autárquicas - que eram um teste à liderança de Cristas - "correram muito bem ao CDS", mas "a ideia que tem estado a ser assumida pela direção de querer replicar o resultado do partido em Lisboa no resto do país devia levar a uma reflexão muito cuidada". Na verdade, sublinha, "se isso acontecesse, o CDS subiria muito de votos, mas António Costa continuaria a governar confortavelmente o país, tal como Fernando Medina em Lisboa. Por isso digo que replicar Lisboa no país é ver António Costa e o PS a governar".

Este advogado de 43 anos que foi secretário de Estado da Administração Interna também duvida da estratégia anticoligações que tem sido veiculada pela direção centrista. "Não sei se é o melhor dizer que vamos sozinhos às eleições a esta distância. É fechar uma porta. O cenário político mudou e para ser governo só com a maioria dos deputados. Uma coligação (com o PSD) com o método de Hondt poderá conseguir eleger mais deputados no centro direita", avisa. O deputado diz que "este congresso é o momento para o CDS se apresentar como uma alternativa, uma visão para o país a 5,10 anos, com um projeto que não seja assente apenas na imagem de uma pessoa mas com um projeto e uma equipa sólidos".

A base de apoio de Pedro Borges de Lemos, também advogado, que fez parte da comissão política da concelhia de Lisboa, ainda não é conhecida, pois será a primeira vez que vai a votos. Tem presença regular nos media , com artigos de opinião, e destaca algumas "divergências absolutas" com a liderança centrista: "O afastamento do modelo de economia social, levando a que no governo com o PSD as questões sociais, os mais velhos e desfavorecidos fossem esquecidos; o referendo à eutanásia, em relação ao qual somos totalmente contra porque a vida defende-se não se referenda; não entendemos por que a presidente do partido vota contra o casamento homossexual e depois, em público, defende-o; e não entendemos o discurso de que o importante é eleger 116 deputados no centro--direita, sendo indiferente se são do PSD ou do CDS. O que é preciso é que o CDS tome a dianteira na agenda política e se distancie do PSD."

Este militante defende na sua moção a escolha do presidente do partido em diretas. "O CDS é o único partido de formação democrática que não elege o seu presidente por esse método", afirma, sem referir o PCP.