"Os animais não são adereços", recorda o grupo de Intervenção e Resgate Animal.

O IRA (Intervenção e Resgate Animal) publicou esta segunda-feira um post na sua página de Facebook, que conta já com mais de 1400 partilhas, onde, com humor, critica os candidatos que querem adotar sim, mas só animais com pedigree.

"Candidato: Boa tarde, queria adotar um cão. Mas tem de ser de raça! Não acho muita piada a rafeiros. Aliás, nem gosto de rafeiros! Queria um Bulldogue Inglês ou Francês, com LOP e Pedigree. Tem algum para adoção?

IRA: Olá. Sim, temos um ótimo exemplar de Bulldogue Inglês para adoção. Só necessitamos do seu passaporte e certificado de realeza britânica, onde ateste o seu sangue azul", lê-se no post, que termina com o IRA a alertar para o facto de os animais não serem um adereço.

"Querem dar nas vistas, vistam um colete refletor", escreve o grupo, que se dedica a resgatar "animais vítimas de maus-tratos, negligência ou quando as suas condições de segurança previstas na lei não estão asseguradas".

O IRA recolhe animais nos municípios de Lisboa, Amadora, Oeiras, Cascais, Sintra e Loures.