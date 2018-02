Pub

Duarte Marques, deputado do PSD que apoiou Santana Lopes, acredita que Rio vai unir o partido. Mas lamenta o afastamento de Hugo Soares da liderança da bancada parlamentar.

Rui Rio deve mesmo clarificar já no congresso os compromissos que quer assumir com o PS e o governo?

Esta campanha foi para clarificar. O que se espera de Rui Rio neste congresso é que consiga unir o partido com aqueles que apoiavam Passos e os críticos que não o apoiaram. Que feche um ciclo com honra, ou seja que comece com o legado de Passos Coelho nestes últimos seis anos. Ao contrário do PS, não tem de se envergonhar, antes pelo contrário, desse legado em que tirámos Portugal da bancarrota.

União? Mas Pacheco Pereira já veio dizer que há um grupo no PSD apostado em deitar abaixo o novo líder...

Pacheco Pereira sabe o que é que fez no passado e, portanto, imaginará que há gente como ele a fazer o mesmo, Mas eu não acredito nisso, o PSD só tem um Pacheco Pereira, os outros são militantes ativos que estão a defender o partido cá fora. Tenho a certeza de que nenhum dos que perderam será tão crítico do partido como Pacheco Pereira foi no passado.

Mas não acha que vozes como Miguel Pinto Luz, que criticou publicamente a estratégia do novo líder, são essa oposição interna?

Há pessoas que têm a legitimidade e a oportunidade de afirmar as suas ideias pré-congresso. O congresso serve para unir e Rui Rio vai conseguir unir essa gente toda e dar uma estratégia ao país.

O facto de Rui Rio ter admitido apoiar um governo minoritário do PS caiu muito mal no partido. Isso não o menorizou enquanto líder da oposição?

Foi sincero e foi honesto. Rio tem aqui a oportunidade de assumir pactos e compromissos com o PS como sempre Passos Coelho teve. Quando o PS vir o PSD unido em torno de Rui Rio vai deixar de ter desculpas. É importante deixar claro que o PSD vai ser uma forte oposição à frente de esquerda, que está a perder a máscara.

Fernando Negrão, se for eleito, conseguirá ser o rosto dessa oposição forte?

Espero que seja. Fernando Negrão foi um excelente presidente da comissão de inquérito ao BES. Se for eleito segue-se a um excelente líder parlamentar. Penso que não havia necessidade de fazer esta alteração para já, mas também tenho a certeza de que Fernando Negrão irá conseguir unir.

A bancada está dividida porque está ressentida com o afastamento de Hugo Soares?

Isto não é um processo normal e habitual e é normal que as pessoas também se sintam. Só não se sente quem não é filho de boa gente...

Não é processo normal quando um líder quer alguém de confiança a liderar a bancada?

O que importa ter na bancada é gente que defenda o programa do PSD e o líder do partido. Vamos ter à frente da bancada parlamentar uma pessoa que não apoiou Rui Rio, portanto essa não é a questão. Mas quem deve temer Fernando Negrão não é a bancada do PSD, é António Costa. Mas também Hugo Soares só criou problemas a António Costa.

Que caminho alternativo ao PS deve apontar o líder neste congresso?

O congresso não deverá ter novidades em termos de apostas. Mas é importante vincar a aposta na qualidade dos serviços públicos, que têm sido degradados por este governo, nas áreas da educação e da saúde está a vir ao de cima. É importante manter a liberdade da justiça para atuar e demonstrar que a estratégia do PS é de curto prazo e não de longo prazo. Este é o congresso sobretudo para unir.

Está muito otimista sobre a união no PSD, quando é um partido sempre em efervescência...

O PSD não é o PCP, onde só há uma cabeça. Nem sequer é o PS onde as pessoas apoiam por conveniências. A força do PSD vem das divergências, mas que no momento certo se saibam unir. E que os líderes queiram unir e os que estão descontentes tenham vontade de se aliar. Com Rui Rio vai haver oportunidade para toda a gente ajudar o partido.

O primeiro sinal da resistência do líder vai ser medido no resultado das europeias?

Tudo vai depender da capacidade que o líder tiver de projetar o partido no país. Se tivermos os melhores candidatos, a melhor campanha e a melhor liderança e fizermos tudo o que é possível para ganhar...

Acredita que é possível ganhar as legislativas?

Este governo tem pés de barro, esta coligação tem pés de barro e mente aos portugueses todos os dias. Passos Coelho deixou de ser a desculpa para muita coisa. De uma coisa tenho a certeza, o primeiro-ministro é mentiroso! Este líder do PSD e o anterior não são e os portugueses a médio e longo prazo saberão reconhecer isso.