Foram "apenas assistidos no local"

A queda de parte de um telhado de um telheiro da escola básica e secundária Matilde Rosa Araújo, em São Domingos de Rana, concelho de Cascais, fez esta sexta-feira dois feridos ligeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa confirmou ao DN que o incidente fez dois feridos ligeiros que foram "apenas assistidos no local", não havendo necessidade de os levar ao hospital.

Os dois alunos do 5.º e 6.º anos, com cerca de 10 anos, foram atingidos por detritos da cobertura, sofrendo ligeiros ferimentos num ombro e na cabeça, mas foram assistidos numa ambulância dos bombeiros e levados pelos pais para casa, explicou Fátima Fernandes, da Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo.

Os alunos encontravam-se no exterior de um pavilhão quando foram atingidos pelos destroços da cobertura do pavilhão, que segundo Fátima Fernandes deverá ser reparada no sábado.

O alerta foi dado às 15:20 e no local estiveram seis veículos e 14 operacionais, de entre bombeiros, PSP e serviços municipais de Cascais.