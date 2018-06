Pub

O homem foi transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada

Um homem que aparenta ter cerca de 55 anos sofreu hoje ferimentos graves devido a uma queda que ocorreu cerca das 12:45 quando praticava parapente, na zona da Fonte da Telha, em Almada, informaram os bombeiros.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, a vítima foi assistida no local por uma equipa do do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido posteriormente transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.