Há quatro doentes internados com sarampo no Hospital de Santo António, no Porto. Um deles está em situação "instável". No comunicado publicada esta noite, a Direção Geral da Saúde (DGS) confirma sete casos de sarampo e 25 ainda suspeitos. No total, o hospital tinha reportado 32 casos suspeitos entre pessoal hospitalar.

Na terça-feira à noite, a DGS tinha já confirmado dois casos de sarampo. Sendo que um dos doentes se encontra internado, mas "clinicamente estável". Terá sido nestes dois primeiros casos, que o surto começou. Os dois doentes - um homem de 27 anos e outro de 43 - não estavam vacinados.

A atual situação "configura a existência de um surto", admite a Direção Geral da Saúde. Garantindo que "está em curso uma investigação epidemiológica detalhada da situação, que inclui a investigação laboratorial de todos os casos".

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, recomenda, no comunicado, que a população se vacine contra o sarampo. "Verifique o seu boletim de vacinas; se necessário vacine-se e vacine os seus". Recorde-se que o sarampo é uma das doenças infecciosas mais contagiosas e que pode provocar doença grave, principalmente em pessoas não vacinadas.

A doença foi considerada erradicada em Portugal, em 2016. Os casos que se têm registado têm sido importados de países europeus onde existem comunidades não vacinadas. No ano passado, uma jovem de 17 anos acabou por morrer em consequência da doença.

Mesmo as pessoas vacinadas podem vir a contrair a doença, no entanto, será sempre uma forma mais ligeira e menos contagiosa, aponta a DGS.