Há 2633 inscritos para a Prova Nacional de Seriação de hoje, mas apenas 1700 vagas para especialidades. O temido exame Harrison vai ser substituído, com teste-piloto já em 2018

Os jovens médicos chamam-lhe "o bicho papão", "a prova do tudo ou nada". A Prova Nacional de Seriação - o famoso exame Harrison - realiza-se hoje já com os dias contados. No próximo ano vai ser testado um novo modelo de prova, que entrará oficialmente em vigor em 2019. Há 2633 inscritos para o exame de hoje, que dá acesso à especialidade médica, mas apenas 1700 vagas. Serão, assim, quase mil os profissionais que não poderão ingressar na carreira escolhida.

Para conseguirem um lugar na carreira escolhida, os estudantes de Medicina terão de conseguir uma avaliação elevada, numa prova de cruzes em que a avaliação vai de 0 a 100%. Em anos anteriores, em algumas especialidades como a dermatologia, só os candidatos com quase 100% de respostas corretas conseguiram vaga.

Em vigor há 40 anos, o exame Harrison, que tem sido duramente criticado ao longo das décadas, vai ser substituído, mas só no próximo ano se sentirão as alterações. Em 2018, haverá um "grupo-piloto" a realizar a prova com um novo modelo que "passará de 100 para 150 perguntas, mas tendo por base histórias clínicas que porão à prova o raciocínio dos candidatos". "Vai deixar de ser uma prova de cruzes apenas para a memorização, mas vai ter de incluir uma área de raciocínio em todas as áreas", já tinha explicado o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.

Contudo, hoje, às 15.00, os candidatos a especialistas ainda vão submeter-se a uma prova cuja classificação depende da capacidade de memorização do manual de referência Harrison"s Principles of Internal Medicine, um livro em dois volumes e cerca de 3000 páginas.

Joana Justo Gonçalves, médica de medicina interna, fez a prova em 2006 e conseguiu a nota desejada, mas "com muito esforço e dedicação". "Estudei um ano para o exame. Desse período, seis meses foram em dedicação total, com 8 a 10 horas de estudo diário. Era um bicho-de-sete-cabeças e, nessa altura, no final do curso de Medicina e ainda sem experiência, faltava-me maturidade. É um exame que define o nosso futuro e resume-se à capacidade de memorização, deixando de fora a análise de casos clínicos e diagnóstico, por exemplo", recordou.

Joana Justo Gonçalves conseguiu "uns suados 78%", ingressando assim na especialidade de preferência, mas "muitos colegas não tiveram a mesma sorte". "A mudança agrada-me e espero que passe a ser um sistema mais justo e mais centrado na capacidade clínica", concluiu.

O percurso de Sónia Fernandes, de medicina interna, foi mais sofrido. "Fiz o Harrison três vezes até conseguir a especialidade dos meus sonhos", contou. A primeira vez, em 2014, a jovem, de 30 anos, não atingiu a nota necessária às suas pretensões (45%) ficando impedida de entrar para a formação específica pretendida (medicina interna). Acabou por desistir e repetir a prova no ano seguinte. "Voltei a não conseguir e fui parar ao Algarve em medicina geral e familiar. Sabia que não iria conseguir fazer algo que não gostava toda a vida e decidi voltar a tentar a minha sorte e repetir, de novo, o exame", contou.

O ano passado, voltou ao estudo intensivo e chegava a "colar post-its na cama para adormecer a decorar a matéria". "Foi duro, mas não podia desistir do meu sonho. O exame é difícil para quem não tem muito poder de memorização. É redutor e não faz sentido que todo um percurso académico se resuma a um exame de memória", afirmou. Sónia Fernandes - que se submeteu a exame no ano passado e conseguiu, finalmente, entrar para medicina interna - vai hoje vigiar o exame, em Vila do Conde, onde terá à sua frente "muitos jovens com a mesma ansiedade e medos" que ela enfrentou há pouco tempo. "Vai custar-me não poder ajudar, pois sei o que vão sentir. É a carreira deles que está em jogo. Trata-se de um momento marcante na vida de um estudante de medicina", concluiu.

Os mais de 1600 estudantes de Medicina inscritos no temido exame Harrison vão realizar a prova um pouco por todo o país. Braga, Coimbra, Covilhã, Funchal, Lisboa, Porro, Vila do Conde e Ponta Delgada são as cidades onde começa uma nova página na vida dos estudantes e uma das últimas do Harrison. Em 2019 os candidatos a especialistas verão nascer o que esperam ser um sistema "mais justo" e mais "centrado na capacidade clínica".