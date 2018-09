"Quando os brasileiros chegam a Portugal, é como se tivessem uma epifania"

Seis em cada dez jovens brasileiros gostavam de mudar de país. Os resultados da pesquisa do Datafolha surpreenderam?



Sim. Colocámos uma pergunta hipotética para medir o grau de satisfação da população com o país, com a situação. E o resultado surpreendeu, apesar de todos os levantamentos que fazemos, que mostram uma queda drástica na avaliação das instituições, um certo descrédito com as instituições pilares da sociedade democrática. Os políticos e os empresários envolvidos em processos de corrupção.



É isso que faz com que os brasileiros queiram sair do país?



A juntar a isso está a crise económica muito forte nos últimos três anos. Este ano seria o ano da retoma, mas aparentemente ela não vem. O Governo é o mais impopular da história desde que existem pesquisas. Apenas 3 em cada 100 brasileiros avaliam positivamente o Governo. Isso tudo acaba por se refletir no resultado da pesquisa, que cobre o país inteiro. Mais de quatro em cada dez mudariam caso tivessem oportunidade. Se separarmos os mais jovens, a percentagem sobe para 62%. Se possibilidade houvesse, teríamos uma diáspora.



Como vê o aparecimento de Portugal em segundo lugar nos destinos mais escolhidos?



Portugal ficou em segundo lugar, com um percentual altíssimo. Se a pesquisa fosse feita há dez ou 20 anos, Portugal mal aparecia na lista dos candidatos. Nos últimos tempos, Portugal mudou para melhor. O brasileiro começou a ir a Portugal e a ver um país muito diferente do que imaginava, um país atrasado, rural, conservador, melancólico. Portugal é hoje muito mais moderno do que o Brasil, na cidadania e nas suas relações. É um país onde é permitido o aborto, tem uma lei das drogas das mais avançadas do mundo. Quando os brasileiros chegam, entendem a língua e as pessoas e são muito bem recebidos. É como se tivessem uma epifania.



Isso cria uma opinião positiva à volta do país...



Quase um milhão de brasileiros visitaram Portugal no último ano. O Brasil está a descobrir esse novo país do velho mundo. Voltam, conversam e cria-se uma espiral de opinião positiva. E, ao mesmo tempo, há um sentimento de pertença, diferente do que acontece na França ou em Inglaterra. Portugal é um porto seguro. Como uma das coisas que mais preocupa os brasileiros é a violência, Portugal aparece como uma miragem poética. Se repetirmos a pesquisa daqui a três anos, os números serão ainda mais impressionantes.



Porque é que os países vizinhos do Brasil não aparecem na lista?



Atravessamos o oceano e encontramos o português, mas atravessamos a fronteira e encontramos o espanhol. Além disso, os países à volta do Brasil não estão numa situação melhor. É natural que os EUA sejam o primeiro, pelas oportunidades de trabalho, conhecimento, economia. Agora o brasileiro está a descobrir Portugal, a encontrar-se, a orgulhar-se.