Coletes de alta visibilidade e fatos de proteção serão distribuídos por todo o país. Representam um investimento de meio milhão.

Vão ser distribuídos coletes de alta visibilidade e fatos de proteção individual para as equipas de prevenção e reação imediata da PSP. São dez mil equipamentos destinados aos comandos daquela polícia de todo todo o país.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assinala hoje a entrega à PSP dos equipamentos, que correspondem a um investimento de meio milhão de euros.

Segundo o gabinete de Eduardo Cabrita, a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, aprovada há um ano, já permitiu um investimento total de um milhão de euros em equipamentos de proteção individual das forças de segurança tuteladas pelo Ministério da Administração Interna.

O Ministério da Administração Interna refere ainda que para este ano a Lei de Programação prevê ainda novo investimento, no valor de 1,5 milhões de euros, em equipamentos de proteção individual. Refira-se que estes equipamentos correspondem às necessidades identificadas pelas forças de segurança, na altura da elaboração da lei, e constitui o maior investimento dos últimos seis anos neste setor.

A lei que permite este investimento nas forças de segurança foi aprovada ainda no consulado de Constança Urbano de Sousa, a antecessora de Eduardo Cabrita. A então ministra com a tutela das polícias viu os investimentos do seu ministério poupados às cativações do ministro das Finanças, inscritas no Orçamento do Estado para 2018.

O Orçamento para este ano exclui das cativações as dotações relativas a infraestruturas, armamento e equipamento de proteção individual previstos na lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna.

A Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, aprovada em março de 2017, prevê os investimentos na modernização e na operacionalidade das forças e dos serviços de segurança para o quinquénio de 2017-2021.