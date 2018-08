PSP deteve 30 pessoas em 24 horas

PSP do Porto deteve quatro alegados autores de 50 furtos

A PSP deteve 30 pessoas, entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 de hoje, durante as várias operações de fiscalização realizadas na área de Lisboa, indicou aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adianta que seis pessoas foram detidas por condução sob efeito de álcool, outras seis por condução sem habilitação legal, três por consumo e tráfico de droga e um por resistência e coação sobre funcionário, designadamente a agente da PSP.

Na área de Lisboa, a Polícia de Segurança Pública fez ainda dez detenções para cumprimento de mandado de detenção, três por furto e uma por desobediência.