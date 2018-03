Pub

Os artigos foram apreendidos no âmbito de uma operação de fiscalização de atividade pirotécnica

A PSP apreendeu hoje milhares de artigos explosivos no decorrer de uma operação, a nível nacional, de supervisão e fiscalização de atividade pirotécnica, informou fonte do Comando do Porto daquela polícia.

Na denominada "Operação Firework", levada a cabo pelo Departamento de Armas e Explosivos da PSP, foram apreendidos artigos de pólvora, pirotécnicos, rastilho, matérias-primas explosivas, balonas e foguetes, além de três viaturas e de uma arma de fogo.

A operação teve particular incidência nos distritos do Porto, Braga e Viseu e traduziu-se no cumprimento de duas dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Além do Departamento de Armas e Explosivos, na operação estiveram ainda envolvidos efetivos da Divisão de Investigação Criminal e dos Comandos de Porto, Braga e Viseu, apoiados pela Unidade Especial de Polícia.