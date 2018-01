Pub

Adolescentes ingerem as embalagens e partilham os vídeos nas redes sociais

O desafio, que começou nos EUA, também preocupa as autoridades em Portugal. Chama-se Tide Pod Challenge e, nele, adolescentes filmam-se a ingerir cápsulas de detergente e alguns deles chegam a cozinhar refeições com a cápsula, cujo conteúdo pode ter graves consequências para a saúde.

A PSP decidiu fazer, esta terça-feira, um alerta público na sua página de Facebook, pedindo que seja partilhado:

"Há um novo desafio viral na Internet que consiste na ingestão destas cápsulas ou na sua colocação na boca, filmando e partilhando nas redes sociais. Estas cápsulas são altamente concentradas e projetadas unicamente para o seu fim. Devem ser armazenadas longe do alcance de crianças, independentemente das circunstâncias".

O post já conta com mais de 1600 partilhas.

As cápsulas de detergente possuem várias substâncias embaladas em plástico que se dissolvem em contacto com água: podem incluir detergente em pó, lixívia e amaciador.



O desafio ganhou o nome do detergente Tide por causa das embalagens coloridas, mas existem muitas marcas que usam o mesmo tipo de embalagens individuais.



De acordo com a CNN, o desafio ganhou adeptos entre os adolescentes norte-americanos depois de alguns deles partilharem imagens como esta:

Em Portugal, não há conhecimento de qualquer caso relacionado com o desafio mas a PSP decidiu lançar em alerta, por prevenção, de acordo com o site Notícias ao Minuto.