O candidato derrotado à liderança social-democrata reconhece que havia "insatisfação"

Pedro Santana Lopes, candidato derrotado à liderança do PSD, mostrou-se hoje "bastante contente" com os resultados da lista conjunta com Rui Rio para o Conselho Nacional, confessando que "com a insatisfação que havia" esperava "um bom bocado pior".

"No que respeita à votação para a lista do Conselho Nacional, confesso-lhe que, sendo o melhor resultado de listas para o Conselho Nacional desde que eu pude conferir, com listas conjuntas ou sem listas conjuntas, confesso que estou bastante contente. Com a insatisfação que havia, esperava um bom bocado pior", disse aos jornalistas junto ao palco do 37. º Congresso Nacional, momentos antes do encerramento da reunião magna do partido.

Com oito listas àquele órgão nacional, Pedro Santana Lopes admitiu que o resultado "foi bastante melhor do que eu esperava", recordando que "nunca nenhuma lista oficial teve a maioria".

Sobre a polémica em torno da escolha de Elina Fraga, antiga bastonária dos advogados, para a direção de Rui Rio, o ex-líder do PSD recusou-se a comentar.

"Respeito as escolhas que o doutor Rui Rio fez. Para a comissão política não houve listas conjuntas. A responsabilidade é dele e ele assume-a de certeza absoluta", atirou.

Perante a insistência dos jornalistas, Santana Lopes disse apenas que "cada líder tem as suas equipas", admitindo que as suas "com certeza não seriam exatamente iguais", mas fez questão de vincar que não o estava a dizer "por causa dessa pessoa concreta".

Sobre os resultados conseguidos por Rui Rio para a Comissão Política do PSD, o ex-candidato à liderança do partido desvalorizou estes números, achando que "também já aconteceu anteriormente".

"São quase dois terços dos votos. Acho que é bom. Se fossemos traduzir os votos das diretas, imagine que quem me apoiou votava em branco. Rui Rio teve mais votos aqui para a comissão política do que teve nas diretas", teorizou.

Santana Lopes pede assim que se pense positivo, que aquilo que ele próprio faz, recusando que estes resultados sejam um problema.

"Vou participar ativamente na vida do partido. Como disse na noite das diretas, desta vez não vou andar por aí, vou andar por aqui", prometeu.

A Comissão Política Nacional do novo presidente do PSD, Rui Rio, foi hoje eleita com 64,7% dos votos, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.

Segundo as mesmas fontes, a lista de Rui Rio foi eleita com 476 votos favoráveis, 190 brancos e 69 nulos. Registaram-se 735 votantes.