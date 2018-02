Pub

Congresso marcará também a despedida de Pedro Passos Coelho

O CDS-PP é o único partido a fazer-se representar pelo seu líder, Assunção Cristas, no encerramento, no domingo, do congresso nacional do PSD, para assistir ao discurso do novo líder, Rui Rio.

Além de Cristas, a delegação democrata-cristã inclui os vice-presidentes Nuno Melo e Adolfo Mesquita Nunes, e o secretário-geral, Pedro Morais Soares, e o deputado Álvaro Castelo Branco, que foi vice-presidente de Rui Rio na câmara do Porto, disse à Lusa fonte do CDS.

Este será o congresso da despedida de Pedro Passos Coelho, que foi primeiro-ministro de um governo de coligação com o CDS-PP, em que Assunção Cristas foi ministra.

Noutros congressos, quando estavam no Governo, era normal os líderes dos dois partidos assistirem à sessão de encerramento dos congressos dos seus parceiros.

O PS, partido do Governo, far-se-á representar pela secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, Marcos Perestrelo, secretário de Estado e líder da Federação da Área Urbana de Lisboa do partido, e José Manuel Mesquita, do secretariado nacional socialista.

Ainda à esquerda, o PCP envia dois dirigentes, Armindo Miranda, da Comissão Política, e Ana Gusmão, do Comité Central.

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) estará representado por dois dirigentes nacionais, Joana Silva e Rogério Cassona.

O BE, como habitualmente, não envia qualquer delegação.