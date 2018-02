Lisboa , 18/02/2018 - Realiza-se este fim de semana o XXXVII Congresso Nacional do PSD no Centro de Congressos de Lisboa. Elina Fraga ( Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens )

Momento invulgar na sessão de encerramento do congresso do PSD

A nova vice-presidente do PSD Elina Fraga, ex-bastonária da Ordem dos Advogados, foi este domingo vaiada na sessão de encerramento do 37.º Congresso Nacional do PSD.

Quando os membros eleitos para os novos órgãos nacionais do PSD estavam a ser chamados ao palco, na FIL, os congressistas aplaudiram todos efusivamente - em alguns casos, como o de Pedro Santana Lopes, de pé - mas ao ser chamado o nome de Elina Fraga ouviram-se vários assobios.

Em declarações à RTP, antes da sessão de encerramento da reunião magna, Elina Fraga mostrou-se "confortável" com um congresso que consagra um líder, que é "uma verdadeira alternativa a este Governo de esquerda".

A escolha da ex-bastonária dos advogados para vice-presidente do PSD está a gerar polémica: