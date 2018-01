Pub

O candidato à liderança do PSD Rui Rio chegou pelas 21:00 ao hotel do Porto que escolheu para aguardar e depois reagir aos resultados das eleições diretas do partido, afirmando estar "completamente preparado" para uma vitória ou uma derrota.

À chegada, questionado pelos jornalistas como reagia ao facto de tudo indicar que a contagem de votos na primeira hora depois do fecho das urnas lhe dar avanço face ao adversário, Pedro Santana Lopes, Rio disse que "é sempre melhor ir à frente do que atrás", mas frisou que "até ao lavar dos cestos é vindima".

"Vamos ver, vamos ver", disse.

O social-democrata reafirmou estar "completamente preparado" quer para a vitória como para a derrota.

Sobre a adesão dos sociais-democratas às urnas, Rui Rio disse não ter dados, mas pensa que "foi muita".

Na sala do hotel preparada para o evento desta noite encontravam-se apenas jornalistas, contudo, à entrada do hotel há militantes que se abraçam com entusiasmo.