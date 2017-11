Pub

Orçamento de Estado será voado na segunda-feira à tarde

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou hoje que o partido repetirá o voto contra o Orçamento do Estado para 2018 na sua versão final e considerou que o debate na especialidade "piorou" ainda mais o documento.

"O debate na especialidade tem vindo a acentuar essa necessidade de oposição frontal do PSD. Se a proposta apresentada ao parlamento era uma proposta que não correspondia aos anseios da sociedade portuguesa (...) a especialidade tem vindo a demonstrar que o orçamento vem piorando dia após dia", criticou Hugo Soares, no final de uma reunião do grupo parlamentar do PSD, antes de começar o último dia de debate na especialidade da proposta orçamental.

De acordo com o líder da bancada social-democrata, as 62 propostas apresentadas e votadas até ao momento pelo PSD foram todas rejeitadas, lamentando "esta forma autocrática, e de rolo compressor da maioria" PS, PCP e BE.

"Ninguém acredita que, nas 62 propostas, não houvesse uma que pudesse ter mérito de colher apoio das bancadas (...) Demonstra que o PS não precisa mesmo do PSD para governar nem precisa das soluções que o PSD apresenta", defendeu.

A votação final global do OE 2018 realiza-se na segunda-feira à tarde.