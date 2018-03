Pub

E exige demissão da diretora municipal de Projetos e Obras da câmara de Lisboa

João Pedro Costa, vereador do PSD, considera que Helena Bicho "não reúne condições para continuar no exercício do cargo". Em declarações ao Público, o social-democrata espera que Fernando Medina determine o "apuramento das consequências legais, funcionais e políticas" dos negócios com o ex-autarca do PS Joaquim Morão.

O Público revela hoje que a autarquia de Lisboa "simulou consultas ao mercado para contratar histórico do PS". Segundo este jornal, a empresa de Joaquim Morão - que foi criada um mês antes da adjudicação - foi contratada para apresentar "propostas de prestação de serviços relativos à gestão de projetos" devido à sua "experiência considerável".