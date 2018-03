Pub

Os deputados do PSD vão solicitar uma reunião urgente com o presidente da Infraestruturas de Portugal (IP) para esclarecimentos sobre a segurança na linha do Douro e pedem um levantamento exaustivo dos riscos e problemas da via.

O pedido de audiência com a IP vai ser feito pelos deputados do PSD eleitos pelos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Vila Real e surge na sequência do descarrilamento parcial de um comboio perto da estação do Ferrão, concelho de Sabrosa, que não provocou feridos.

Luís Leite Ramos, parlamentar eleito por Vila Real, afirmou à agência Lusa que é "urgente perceber o que se passa na linha do Douro e o que está previsto para evitar situações" como a ocorrida hoje.

O deputado social-democrata disse que é preciso fazer um "levantamento exaustivo de todos os problemas e de todos os riscos potenciais que a linha tem neste momento".

Este descarrilamento vem, segundo o responsável, "dar fundamento às preocupações" que têm sido levantadas pelo PSD relativamente à conservação e manutenção da via-férrea, nomeadamente no que diz respeito à estabilização de taludes.

Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), na origem do descarrilamento desta manhã "esteve a queda de pedras sobre a via-férrea, decorrente das intempéries que se têm feito sentir nas últimas semanas".

O incidente ocorreu pelas 8:20, perto da estação do Ferrão, no concelho de Sabrosa, não se tendo registado feridos entre os cerca de 30 passageiros que seguiam a bordo.

A IP disse que mobilizou de imediato todos os meios para o local, no sentido de ser desencadeado o processo de carrilamento.

De acordo com a empresa, não se registaram danos na infraestrutura ferroviária, prevendo-se o restabelecimento da mesma após o carrilamento dos 'bogies' (rodados).

No entanto, a IP ressalvou que "tal só acontecerá quando estiverem garantidos todos os requisitos de segurança".

Em resultado deste descarrilamento foi suspensa a circulação no troço Peso da Régua -- Pinhão. A CP está a assegurar o transbordo rodoviário aos passageiros.

Por dia são efetuadas dez viagens entre estas estações, cinco em cada sentido.