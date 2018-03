PSD quer esclarecimentos do Governo sobre avaliação do Montepio e entrada da Santa Casa

Pub

Adão Silva, o deputado social-democrata, afirmou que a missão da organização católica é "acorrer às dificuldades das pessoas e das famílias e não dos bancos"

O PSD entregou hoje um conjunto de perguntas ao Governo sobre a eventual entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no Montepio, assumindo que "continua muito preocupado" com esta possibilidade, contra a qual já tomou posição.

"Temos informações recentes de que o estudo que foi encomendado pela Santa Casa, e que é considerado pedra fundamental para a decisão, já estará concluído e nós queremos que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social nos informe sobre vários aspetos ligados a este estudo", afirmou o primeiro vice-presidente da bancada do PSD, Adão Silva, em declarações à agência Lusa.

Nas perguntas entregues à Assembleia da República, os sociais-democratas questionam se o estudo de avaliação independente sobre o valor do banco Montepio Geral já foi de facto concluído e se já foi entregue ao Governo e à SCML.

Se o estudo está realmente concluído, qual é o valor que este dá ao Montepio Geral e, afinal, qual é a possibilidade de a Santa Casa entrar mesmo no capital do banco?

Os sociais-democratas, que pedem também o acesso ao estudo, querem saber ainda, em caso dessa participação avançar, qual será a percentagem e o valor que a Santa Casa passará a deter no Montepio, bem como se é verdade que esta instituição já indicou um administrador não executivo para o banco e se este tem já a autorização do Banco de Portugal.

"Estamos muito preocupados com esta situação, pela voz do líder parlamentar Fernando Negrão, o PSD já disse que somos contra esta participação e vamos usar todos os mecanismos parlamentares necessários para impedir que se venha a concretizar", sublinhou o deputado e vice-presidente da bancada do PSD.

Para Adão Silva, a missão da Santa Casa é "acorrer às dificuldades das pessoas e das famílias e não dos bancos".

O deputado social-democrata salientou que já foram prestadas informações contraditórias neste processo e lembrou que o atual provedor da SCML, Edmundo Martinho, chegou a dizer que seria tomada uma decisão nesta matéria até final de janeiro, o que não se verificou.

Neste momento, não sabemos se a Santa Casa já desistiu de ter uma participação no Montepio ou se persiste essa vontade. Como o estudo era essencial, queremos saber o que diz

Na semana passada, na sua estreia nos debates quinzenais com o primeiro-ministro no parlamento, Fernando Negrão usou todo o seu tempo para questionar António Costa sobre esta operação, salientando que o PSD é "contra em qualquer circunstância".

"Fica aqui um aviso: se houver o mínimo sinal de que esta operação não acautela o interesse financeiro da SCML, o grupo parlamentar do PSD está disposto a usar todos os instrumentos parlamentares para fiscalizar e investigar ate às últimas consequências", disse, sugerindo implicitamente a possibilidade de uma comissão de inquérito sobre este tema.

Na resposta, o primeiro-ministro sublinhou que "não está tomada nenhuma decisão, nem está previsto um calendário", salientando que o anterior provedor da Santa Casa, Pedro Santana Lopes (o candidato derrotado por Rui Rio nas últimas diretas do PSD), encomendou um estudo e será baseado nas suas conclusões que a direção da SCML tomará uma decisão.

No sábado, o semanário Expresso escrevia, sem adiantar fontes, que a avaliação independente do Montepio feita pelo banco de investimento internacional Haitong fica muito abaixo do valor inicialmente apontado de dois mil milhões de euros, o que poderia alterar os moldes inicialmente previstos da entrada da Santa Casa, de compra de 10% do capital do banco.