Novo líder do PSD será eleito no sábado

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, anunciou hoje, tal como o DN havia avançado em outubro, que renunciará ao mandato de deputado. Na reunião do grupo parlamentar do partido, Passos Coelho adiantou que isso acontecerá no final de fevereiro. No final da intervenção, recebeu uma ovação de pé.

De acordo com fontes sociais-democratas presentes da reunião, Passos Coelho admitiu que esta poderá ser a sua última intervenção nas reuniões da bancada e absteve-se de fazer uma análise mais aprofundada da situação política, devido às eleições diretas do próximo sábado que escolherão o seu sucessor e irão ser disputadas entre Santana Lopes e Rui Rio.

Na reunião, o ainda presidente do PSD apenas abordou os temas da procuradora-geral da República (PGR) e da lei do financiamento dos partidos.

Sobre Joana Marques Vidal, Passos Coelho, sem se pronunciar diretamente sobre a sua recondução, acusou o Governo da "maior falta de coragem" e pediu ao partido que não deixe 'cair' este tema.

Acerca da lei do financiamento dos partidos, reiterou o que já tinha dito publicamente: que não houve qualquer intenção de esconder nada no processo, mas admitiu que, perante a polémica que se seguiu à aprovação das alterações (vetadas pelo Presidente da República), talvez a matéria pudesse ser tratada de outra forma.