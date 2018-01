Pub

Convenção nacional da candidatura de Pedro Santana Lopes aprovou moção global de estratégia para a presidência do PSD.

Pedro Santana Lopes afirmou ontem que o PSD presidido por si "não vai ser mais dócil" para o governo de António Costa do que o de Passos Coelho e desafiou o chefe do governo a marcar já um debate entre ambos para discutirem a situação do país e a segunda metade desta legislatura. O ex-presidente do PSD e antigo primeiro-ministro intervinha no encerramento da convenção nacional que aprovou - no Pavilhão Carlos Lopes, onde o partido realizou o seu primeiro congresso (1974) e na presença de um milhar de apoiantes - a moção estratégica global, intitulada "Unir o partido, ganhar o país", e a proposta de programa com que se candidata contra Rui Rio às eleições de 13 de janeiro para a presidência do PSD.

Dizendo ter orgulho em todos aqueles que foram presidentes do PSD - uma das formas de criticar o seu adversário, Rui Rio, conhecido opositor da liderança e do executivo de Passos Coelho - e fizeram "o melhor" pelo partido, Santana Lopes deixou um apelo aos "socialistas descontentes", aos "liberais independentes", aos "democratas cristãos sem partido" e a "todos os que querem contribuir" para a solução que defende para o país: "Agora é o tempo de construir uma alternativa coerente" à maioria de esquerda, "serena mas determinada". Santana Lopes reconheceu a importância de haver acordos de regime em diversas matérias, sejam a Segurança Social ou grandes obras públicas como o novo aeroporto de Lisboa. Contudo, declarou não acreditar que o governo PS esteja disponível para os fazer a menos de dois anos do final da legislatura.

Considerando que o PSD deve repensar o impacto económico de medidas adotadas durante o tempo da troika, como o das portagens em autoestradas do interior de Portugal que afetam as empresas aí sediadas, Santana Lopes entusiasmou os presentes ao dizer que o partido, sob a sua liderança, terá "capacidade de lutar contra essa frente de esquerda" que governa o país e pela "libertação dos cidadãos contra um Estado abusador que, entre outros exemplos, multa os cidadãos em falta "mas não cumpre" quando deve.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A sua liderança do PSD "não vai ser mais dócil" do que aquela que a geringonça "encontrou em Pedro Passos Coelho", referiu, acrescentando: "Nós é que vamos exigir o respeito devido ao maior partido português, mesmo que não esteja no governo."

Deixando sem resposta a exigência feita ontem por Rui Rio sobre a sua disponibilidade - revelada pelo ministro Vieira da Silva - para dar à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa um papel interventivo no sistema bancário, Santana Lopes aproveitou para fazer pedidos irónicos de desculpa relativos a episódios que marcaram a sua governação (e que têm sido lembrados por críticos e comentadores). "Peço desculpa pela careta de um ministro numa tomada de posse, por uma dirigente não ter ficado numa secretaria de Estado [e ter transitado para outra, como sucedeu com Teresa Caeiro], peço desculpa já não sei porquê, porque não tiveram a hombridade de me dizer" na altura - outra crítica direta a Rui Rio e que marcou o recente debate televisivo entre ambos.

A este propósito, o embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Martins da Cruz, ao evocar o passado político de Santana Lopes e à demissão do seu governo após a dissolução do Parlamento pelo presidente Jorge Sampaio, fez uma afirmação que arrancou muitos aplausos: "Sempre que o deixaram terminar os mandatos para que foi eleito", fosse como secretário de Estado da Cultura ou presidente das câmaras de Lisboa e da Figueira da Foz, Santana "provou que era o líder, o político necessário" para aquele tempo e função.