Audição para "aprofundar as falhas identificadas" no relatório aos fogos de 14 a 16 de outubro de 2017

O PSD vai pedir a presença no Parlamento dos especialistas da Comissão Técnica Independente (CTI) e de "outras entidades" para "aprofundar as falhas identificadas" no relatório sobre os incêndios de 14 a 16 de outubro de 2017.

Numa declaração política da deputada Rubina Berardo, o PSD apresentou-se disponível para trabalhar "em conjunto" e "procurando consensos", convidando "todos a abandonar as trincheiras ideológicas em prol do interesse nacional, para concretizar as recomendações dos dois relatórios da CTI".

Os sociais-democratas querem "colmatar as falhas na legislação" e "dar uma resposta concreta às populações", sublinhou a deputada do PSD.

Rubina Berardo citou passagens do relatório ontem divulgado para apontar que "o Governo foi incompetente" na prevenção dos incêndios florestais e que o documento da CTI "vem confirmar o que o PSD afirmou desde a primeira hora" do "falhanço do Estado". "É verdade que o mundo está a viver as consequências das alterações climáticas de forma acelerada, mas isso implica que o Estado acelere também a sua resposta."