Pub

Sociais-democratas agendaram iniciativas legislativas para 29 de outubro. Mas socialistas pretendem secar propostas ainda no debate da especialidade do OE

O PSD agendou de forma potestativa as suas iniciativas legislativas sobre os incêndios para dia 29 de novembro, fechado o ciclo de discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2018, que será votado no dia 27. Mas o PS pretende secar essas iniciativas ainda no debate da especialidade do OE.

Estas propostas "devem ser rapidamente discutidas" pelos deputados, justificou o líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, falando aos jornalistas no final da reunião da conferência de líderes, realizada esta quinta-feira na Assembleia da República.

Hugo Soares apontou que essas iniciativas passam pela "reparação dos prejuízos" para pessoas e empresas, "recuperação do parque habitacional", que exista um "plano imediato" para as "encostas que sofreram erosão" e de reflorescimento, mas também para o ressarcimento de pequenos agricultores.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Logo depois, o líder parlamentar do PS, Carlos César, antecipou que a bancada socialista espera fazer aprovar em sede de especialidade várias propostas de alteração à lei do OE, nomeadamente sobre os prejuízos humanos e materiais causados pelos incêndios deste ano.

Carlos César notou que "as propostas do PSD já decorrem" do trabalho que o Governo tem realizado neste campo, frisando no entanto que "é sempre importante discutir e aprofundar a reflexão" sobre estes temas.