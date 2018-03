Pub

O PSD acusou, esta quinta-feira, o ministro da Saúde de ser uma "flor de lapela" do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que está "reduzido a um mero protetorado do imperador Centeno", numa referência ao ministro das Finanças, omnipresente no discurso do deputado.

Adão e Silva iniciou, desta forma, o debate de urgência sobre a situação da saúde em Portugal, solicitada pelo PSD, fazendo várias referências ao ministro das Finanças.

"O ministro das Finanças é que decide que os concursos para médicos, tão urgentes, devem ser adiados", e que "determina a quem e quando os hospitais podem pagar as dívidas" e "autoriza a compra de equipamentos médicos e as obras de melhoria ou de ampliação dos hospitais e dos centros de saúde", disse.

Para Adão e Silva, Adalberto Campos Fernandes - presente no debate - "é cada vez mais a 'flor da lapela' do SNS, reduzido a um mero protetorado do imperador Centeno que, sem tino, põe e dispõe sobre quem deve e quem não deve ter acesso a cuidados de saúde com equipamentos modernos, em espaços adequados e profissionais motivados".

A esta intervenção, o ministro da Saúde chamou de "puro exercício de retórica" e recordou "o estado em que se encontrava o SNS quando o atual Governo assumiu funções".

"O SNS está hoje melhor", garantiu Adalberto Campos Fernandes, citando estudos que apontam para indicadores positivos no setor.