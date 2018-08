PSD acusa governo de negligência na preparação para a época de incêndios

Matos Correia, o nome escolhido por Rui Rio para coordenar a pasta da Segurança Interna e Proteção Civil no Conselho Estratégico do PSD, considera que atualmente "não há nenhum dispositivo adequado de combate aos fogos".

"Este é mais um episódio que vem reforçar a nossa profunda preocupação sobre o modo displicente e incapaz como o governo tem gerido este dossiê do combate aos fogos", afirmou ao DN José Matos Correia, reagindo à demissão de António Paixão do cargo de Comandante Operacional Nacional do Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Cargo para que foi nomeado o coronel José Duarte da Costa, segundo fez saber o ministério da Administração Interna, liderado por Eduardo Cabrita, em comunicado enviado às redações na noite desta segunda-feira.

O deputado social-democrata e membro da Comissão de Defesa Nacional acusa o governo de "negligência", depois de o país ter vivido "uma tragédia no ano passado". Reiterando que nesta terça-feira o PSD chamará António Paixão ao Parlamento com carácter de urgência, Matos Correia, o nome escolhido por Rui Rio para coordenar a pasta da Segurança Interna e Proteção Civil no Conselho Estratégico do PSD, considera que atualmente "não há nenhum dispositivo adequado de combate aos fogos".

Sem comentar o nome escolhido para chefe máximo operacional da ANPC, "o quarto comandante operacional em 16 meses", o social-democrata sublinhou ainda assim que neste contexto será alguém "sem a garantia que possa ficar lá muito tempo como aconteceu com os seus antecessores" e que duvida que seja capaz de desenvolver plenamente a sua função "a tão pouco tempo do início do período mais crítico dos fogos". "Mas é algo que veremos", rematou. Com VM