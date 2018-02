Isabel Moreira e Maria Antónia Almeida Santos (ao centro) serão as principais autoras do projeto do PS

Processo legislativo de despenalização da morte assistida avança. Socialistas anunciaram ontem que vão ter projeto próprio, juntando-se assim ao PAN e ao BE

A indecisão acabou. O PS terá um projeto de lei próprio sobre eutanásia, assumido oficialmente pela direção da bancada. Ou seja, a iniciativa socialista não se resumirá nesta matéria a um projeto autónomo de deputados da bancada - no caso, Isabel Moreira e Maria Antónia Almeida Santos, entre outros.

Consciente de que a despenalização da morte assistida tem forte apoio na generalidade do grupo parlamentar, Carlos César oficializou ontem o facto, com uma declaração à Lusa: "O PS apresentará um projeto próprio para a legalização da eutanásia." Na mesma declaração, César ressalvou que cada deputado socialista poderá votar como quiser, dizendo que o PS apresentará um "projeto próprio" mas "sem prejuízo da liberdade de voto, que tem aplicação geral".

O anúncio de César ocorreu dois dias depois de o Bloco de Esquerda ter apresentado, numa conferência em Lisboa, o seu projeto final. O texto bloquista foi formalmente entregue ontem na mesa da Assembleia da República. Há quase um ano, o PAN também havia entregue o seu projeto.

O projeto do PS ainda está a ser escrito mas, ao que o DN apurou, não terá grandes diferenças face aos do Bloco de Esquerda e do PAN. Todos colocam a possibilidade da morte assistida exclusivamente como um ato médico. Ou seja: não será aberta a porta à possibilidade de ser ministrada ao doente por alguém que não um médico (um familiar, por exemplo).

Outro dado comum aos três diplomas é a possibilidade deste ato médico ocorrer tanto em unidades do sistema público de saúde (SNS) como em unidades privadas - ou até no domicílio do doente (com visto prévio favorável e acompanhamento do médico responsável). Quanto a estabelecimentos de saúde, o projeto do PAN admite "instalações privadas" enquanto o do Bloco de Esquerda refere estas mas também estabelecimentos do "setor social" (desde, claro, "que estejam devidamente licenciados e autorizados para a prática de cuidados de saúde, disponham de internamento e de local adequado e com acesso reservado").

E se o doente ficar inconsciente?

O projeto do Bloco de Esquerda foi entregue depois de um longo processo de auscultação da sociedade civil levado a cabo pelos principais protagonistas do partido nesta matéria, o médico João Semedo e o jurista (e deputado) José Manuel Pureza.

Do anteprojeto apresentado há quase um ano para o atual texto há algumas diferenças. Uma delas tem que ver com o que acontecerá caso o doente a quem já tenha sido autorizada uma morte assistida fique inconsciente. No articulado inicial lia-se que "no caso de o doente ficar inconsciente antes da data marcada para a antecipação da morte, o procedimento é interrompido e não se realiza, salvo se o doente recuperar a consciência e mantiver a sua decisão".

Na versão atual, introduziu-se uma cláusula de exceção: um doente inconsciente poderá ser eutanasiado se isso estiver disposto na sua "Declaração Antecipada de Vontade constante do respetivo Testamento Vital".