Pedro Adão e Silva classifica primeiras horas do congresso do PS como " bastante tranquilo". Uma tranquilidade que levou ao debate "insólito" sobre a ideologia do partido. Já que, como sublinha, o comentador da TSF este é um congresso que "não tem nenhuma discussão em torno da liderança" e "é cedo para discutir um programa eleitoral".

O comentador considera que PS fez bem em não "aceitar uma espécie de criminalização das políticas" de José Sócrates. Separando a dimensão da justiça e da política em relação ao ex-primeiro-ministro. Recorde-se que José Sócrates saiu do PS, foi alvo de críticas por parte de elementos do partido e ontem, na abertura do congresso, António Costa elogiou as suas políticas no discurso de abertura.