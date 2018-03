Pub

PS acusa PSD de "estigmatizar" o Montepio como "se fosse um bando de malfeitores"

O PS acusou esta sexta-feira o PSD de "alarmismo e irresponsabilidade" na forma como se opõe à entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Montepio, salientando que, com o anterior Governo, aquela instituição já participou em operações financeiras.

"O grupo parlamentar do PS queria repudiar veementemente as declarações irresponsáveis do deputado Adão Silva e o anúncio de um projeto que pretende proibir a Santa Casa de fazer investimentos financeiros. Não compreendemos esta posição, parece-nos alarmista e infundada", criticou o deputado e porta-voz do PS João Galamba.

Minutos antes, o vice-presidente da bancada do PSD Adão Silva tinha anunciado que o PSD vai entregar hoje no parlamento um projeto de resolução que pede ao Governo que proíba a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no capital de Montepio Geral, reiterando a sua posição contra esta operação.

"A Santa Casa tem disponibilidades financeiras que investe há muitos anos: já o fez no passado em aplicações no setor financeiro, já o fez no imobiliário, já o fez nos seguros. Não há propriamente aqui nenhuma novidade, nem nenhuma linha vermelha que tenha sido ultrapassada pela primeira vez", salientou João Galamba, afirmando que o dinheiro que será aplicado no Montepio "não será retirado à ação social".

O porta-voz do PS apontou, como exemplo, que a SCML participou na abertura do capital dos CTT, numa altura em que era tutelada pelo anterior Governo PSD/CDS-PP.

O alarmismo irresponsável criado hoje pelo PSD contraria toda a história da Santa Casa e a tutela que o PSD já teve sobre esta instituição

Por outro lado, o deputado socialista salientou que a Santa Casa tem "autonomia, estatutos, órgãos e competências próprias" e ninguém apontou qualquer irregularidade ou violação dos estatutos neste processo.

"Dizer que o Governo deve proibir um investimento especifico, que está dentro das competências e da autonomia da SCML, parece-nos totalmente despropositado e uma irresponsabilidade do PSD", acusou.

PS alerta que estas posições do PSD "estigmatizam" o Montepio como "se fosse um bando de malfeitores" Facebook

Twitter

"Um partido com a responsabilidade do PSD não pode ter este tipo de discurso", disse, acusando ainda os sociais-democratas de "lançarem cortinas de fumo e criarem o pânico".

Em entrevista hoje à TSF e ao Diário de Notícias, o provedor da instituição, Edmundo Martinho, confirmou que a SCML vai entrar no capital da Caixa Económica do Montepio Geral.

O provedor da SCML adiantou que o negócio será fechado nas próximas semanas e "entrará numa dimensão que está em linha com o que a própria associação mutualista decidiu na semana passada de autorizar a direção da mutualista a alienar até 2% do seu capital".

De acordo com a TSF, a Santa Casa não vai entrar sozinha naqueles 2%, avançando com outras misericórdias e Instituições Particulares de Segurança Social (IPSS) para alcançar o investimento necessário, sendo que o valor a entregar pela SCML pode chegar no máximo aos 30 milhões de euros, ou seja 4% do ativo da instituição.