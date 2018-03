Pub

Socialistas chumbaram ou abstiveram-se nas iniciativas legislativas do PCP, BE e PEV. Projeto do BE, sobre banco de horas individual e adaptabilidade individual, baixa à especialidade sem votação

Os socialistas chumbaram ou abstiveram-se nas iniciativas legislativas do PCP, BE e PEV para reverter vários pontos da legislação laboral, que foram esta quarta-feira à tarde a debate na Assembleia da República.

Apesar do desafio à sua esquerda, sobre de que lado estaria a bancada socialista, o PS apenas admitiu que um projeto do BE, sobre o banco de horas individual e adaptabilidade individual, baixasse à especialidade sem votação.

No final da votação, o socialista Tiago Barbosa Ribeiro sublinhou numa declaração de voto oral que, nos projetos em que se absteve (nomeadamente sobre bancos de horas), o PS considera que é extemporâneo este debate, porque no dia 23 haverá uma reunião de concertação social em que serão discutidas estas questões.