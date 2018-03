Pub

Rio almoça hoje com a líder do CDS para encontrar pontos de convergência com antigo parceiro de coligação. Negrão enfrente deputados.

Depois de passar a prova do debate quinzenal com o primeiro-ministro, sem sobressaltos, Fernando Negrão enfrenta hoje pela primeira vez o plenário do grupo parlamentar. Numa bancada claramente dividida no apoio ao novo líder parlamentar, esta será mesmo a prova de fogo antes da eleição da nova equipa de coordenadores, que decorre amanhã. E que também pode revelar-se um sobressalto, caso os deputados que não quiseram dar o "sim" à equipa de Negrão voltem a votar em branco ou a anular o boletim de voto.

Resta saber se os deputados mais críticos e que se têm manifestado contra a mudança de liderança parlamentar vão tomar a iniciativa de abrir uma frente hostil ao presidente da bancada, ou se pelo contrário, após o debate de ontem, lhe darão o benefício da dúvida e tréguas.

Pelo menos dois deputados do PSD, Sérgio Azevedo e Miguel Santos (ambos apoiantes de Santana na corrida à liderança do PSD) disseram ao DN esperar que Fernando Negrão, com a experiência política que tem, ganhasse o debate a António Costa.

E lembraram que o ex-líder parlamentar, Hugo Soares, que Rio não quis à frente do grupo, levou a melhor ao primeiro-ministro nos últimos debates quinzenais. Ontem, Negrão não ganhou nem perdeu o debate. Nem o confronto com António Costa foi contundente. Hoje saber-se-á se os deputados descontentes o vão criticar pelo tom cordato com que geriu o debate.

O bloco à direita

Na ronda de contactos políticos, Rui Rio também almoça hoje com Assunção Cristas. É o primeiro encontro entre líder do PSD e presidente do CDS, num momento em que Cristas tem vindo a apelar ao desbravar de caminho para que os dois partidos possam criar uma frente de direita em alternativa à frente de esquerda.

Será um momento para os dois líderes conversarem sobre os desafios dos dois partidos, mas também da aproximação do PSD ao governo para entendimentos sobre temas estruturantes para o país.

É nesse sentido também que hoje ocorrerá mais um encontro entre o ministro da Administração Interna e o coordenador do pacote da descentralização do PSD, Álvaro Amaro.

Eduardo Cabrita, que ficou com a tutela desta reforma, irá começar a discutir com o também presidente dos Autarcas Sociais-Democratas todos os projetos, 21 no total, que o governo já entregou no Parlamento de transferência de competências para os municípios e a Lei de Finanças Locais que vai suportar todo o processo. A ideia é chegar a um amplo consenso para que esta reforma, mas o PSD já disse que quer ir mais longe nesta reforma.