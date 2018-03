Proteção Civil sem diretor dos meios aéreos há três meses

Pub

Coronel Cipriano Figueiredo veio da Força Aérea e foi nomeado formalmente em outubro. Em dezembro, demitiu-se

Há três meses que a Direção de Serviços de Meios aéreos da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) está sem diretor. Coronel Cipriano Figueiredo veio da Força Aérea, foi nomeado formalmente em outubro, mas em dezembro demitiu-se. A notícia está a ser avançada pela TSF.

Em junho do ano passado, uma resolução do Parlamento pretendia reforçar a cooperação entre a Força Aérea e a ANPC para as missões de combate aos incêndios, sobretudo na gestão dos contratos e manutenção dos meios próprios do Estado, como os Kamov.

Nesse sentido, três oficiais superiores da Força Aérea foram colocados pouco depois na Proteção Civil e, mais tarde, seria o novo diretor dos meios aéreos.

À TSF, fontes ligadas ao processo referem que Cipriano Figueiredo demitiu-se no início de dezembro, de um dia para o outros, sem qualquer explicação pública.

A demissão aconteceu numa altura do concurso falhado para alugar meios aéreos para 2018.

Na direção dos serviços aéreos houve outras demissões. O tenente-coronel Abílio Martins foi uma delas e confirmou a saída à TSF.

Apenas um dos três oficiais da Força Aérea, colocados em junho, continua na direção dos Serviços de Meios Aéreos.