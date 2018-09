Professores ameaçam com greve no arranque das aulas

Os professores ameaçam fazer greve ao primeiro dia de aulas, se não houver acordo até lá em relação à contagem dos anos de serviço, no descongelamento da carreira. Salvaguardada fica então a realização dos exames nacionais, para os quais não está marcada nenhuma ação de protesto, confirmaram esta tarde os sindicatos dos professores em conferência de imprensa.

Continua, porém, marcada a greve às reuniões de avaliação cujo prazo poderá ser estendido até 15 de julho e sem as quais os alunos não podem fechar o ano letivo. Além do protesto agendado para o primeiro dia de aulas, 14 de setembro, os professores anunciaram também greves para a semana de 5 de outubro, dia em que se assinala o Dia Internacional do Professor.

Os docentes não fecham no entanto a porta a um acordo com o governo para a contagem do tempo de serviço integral do tempo em que estiveram as carreiras congeladas, deixando a porta aberta a negociar um prazo mais alargado para que essa contagem possa acontecer. O que os sindicatos não aceitam é apenas a contagem de dois anos nove meses e 18 dias, como propõe o Ministério da Educação.