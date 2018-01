Pub

Acusações sobre o passado e troca de galhardetes sobre falta de credibilidade e de consistência voltaram a dominar debate na TVI.

Voltaram ao passado e às acusações mútuas, mas num tom mais soft e com Rui Rio a investir contra Santana Lopes. Mas mais do que os ataques pessoais, que estiveram sempre latentes, foram as questões económicas e a estratégia de coligações pós-eleitorais com o PS que geraram os momentos mais acesos entre os candidatos à liderança do PSD no segundo confronto travado ontem na TVI.

Desta feita foi Santana Lopes a ser surpreendido pelo adversário com uma série de recortes de jornais em que, nos anos de 2010, 2011 e 2015, fizeram manchetes com críticas a Passos Coelhos. Rui Rio tentou assim inverter a acusação que Santana lhe fez no primeiro debate na RTP de que andou estes anos a fazer oposição ao líder do partido e a ter posições próximas do socialista António Costa. Apesar de estar claramente ao ataque Rio desdramatizou o embate anterior no canal público, em que ficou encurralado com as acusações de Santana: "Não estou zangado com ele, nem acho que ele comigo".

O tom entre os dois foi, de facto, mais cordato. Mas Santana respondeu à investida do opositor aproveitando a polémica do momento, a da recondução ou não da procuradora-geral da República para um novo mandato. E por mais de uma vez. Quis o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fazer passar a ideia de que as críticas que Rio fez ao Ministério Público no debate na RTP - em que considerou insuficiente a sua ação -, serviram ao governo para pôr em causa o trabalho de Joana Marques Vidal. "O balanço que fez [Rio] da procuradora-geral da República e do Ministério Público é imediatamente aproveitado, com enorme falta de sentido de Estado, para pôr em causa o trabalho da procuradora", afirmou Santana sem que o tema tivesse sido abordado por Judite de Sousa, a jornalista que conduziu este frente-a-frente.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Pedro Santana Lopes voltou à carga quando o tema foi colocado na mesa , voltando à expressão Dupont e Dupond para ilustrar o que diz ser a proximidade de posições entre Rui Rio e António Costa. Questionou: "Qual é a solução? Dizer que isto não aconteceu, que esta tentativa de enfraquecimento [da PGR] não aconteceu?"

O antigo autarca de Lisboa fez ainda apelo à posição do Presidente da República, que ontem considerou o tema um "não assunto". Em nota oficial no site da Presidência, Marcelo frisou que só se pronunciará sobre o tema em outubro, quando termina o mandato de Joana Marques Vidal , ao mesmo tempo que instou o governo a adotar o mesmo silêncio.

Santana defendeu o trabalho do Ministério Público -, recordou que, em 1997, PSD e PS acordaram que o mandato da procuradora , de seis anos, seria renovável. E ele próprio nos estúdios da TVI, defendeu essa renovação. "É adequado que seja renovado o mandato da PGR", foi taxativo.

Rui Rio preferiu passar ao lado da insinuação de Santana e subscreveu "a 100%" a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter confessado que no debate da RTP nem "percebeu" porque lhe colocaram a pergunta sobre a PGR. Agora que percebeu: "Vamos começar a fragilizar a procuradoria a dez meses de distância?"- questionou. Sobre as críticas ao Ministério Público disse que fez uma "apreciação global do funcionamento da justiça". E recusou dizer se defenderá a recondução de Joana Marques Vidal, se for eleito líder do PSD. "Eu não devo alimentar isto, dizendo nem sim nem não, senão estava a colaborar numa coisa que é má para a PGR".

Tal como na RTP, o frente-a-frente na TVI não foi um debate profundo de ideias dos candidatos. O tempo esgotou-se em boa parte nos trocadilhos destinados a provar a falta de credibilidade de Santana para governar e da consistência das propostas de Rio.

O ex-autarca do Porto voltou à carga com o malfadado governo de Santana Lopes em 2004. "Se Santana Lopes for líder do partido e candidato a primeiro-ministro, tenho dúvidas se o povo português lhe confere a credibilidade para o exercício de novo do cargo". Para Rio a questão do ser ou não ser é: "Qual de nós os dois é que tem mais hipóteses de ser votado como primeiro-ministro em 2019?"

"O dr. Rui Rio tem-se em grande conta", ripostou Santana, que acusou o adversário de andar a acrescentar propostas no programa inicial de candidatura, nomeadamente a aposta no crescimento económico, imitando as que tem defendido. Foi neste ponto a troca mais acesa de palavras. "Se há coisa que eu sei é o que devem ser as finanças públicas. Digo sempre a mesma coisa. Até sou maçador", argumentou Rio. Defendeu que o crescimento tem de nascer das exportações e do investimento. "Tu não dizias isso!", assegurou Santana, que também defende as mesmas ideias. "Então não falei!", retorquiu Rio. "Se há matéria que falo há anos é de matérias económicas". Trocaram muitas palavras, mas pouco avançaram nas medidas que defendem para o país.

Costa a uni-los e a separá-los

O debate voltou a reacender já na TVI24, onde continuou mais meia hora, quando veio à baila a estratégia de entendimentos políticos pós-2019. Um tema que esteve também muito presente no confronto na RTP e nas entrevistas que deram à SIC esta semana.

Rui Rio reiterou que está disponível para apoiar um governo minoritário do PS, sempre com o objetivo de impedir "a frente de esquerda", ou seja a aliança entre socialistas, bloquista e comunistas. "Quero afastar a esquerda da esfera do poder", mas frisou que o "PSD vai a eleições para ganhar".

Santana também não se desviou da ideia de que, se for eleito líder do partido no próximo sábado, com um PS liderado por António Costa, não haverá conversas. "António Costa não pode enganar o povo português" sobre com quem vai fazer alianças. E continuou: "Sou contra o Bloco Central. É preciso os dois partidos alternarem". Rui Rio ainda argumentou: "Com essa política, a única forma de afastar o BE e o PCP, é obrigar o eleitorado a dar maioria absoluta ao PS".