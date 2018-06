Pub

Portugal já enviou para Angola, em formato digital, a informação relativa ao antigo vice-presidente Manuel Vicente.

O processo em papel relativo ao ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente tem 49 volumes, que ainda estão por enviar para Angola, informaram esta quinta-feira fontes judiciais.

Contudo, a Procuradoria-Geral da República já enviou toda a documentação em formato digital para as autoridades judiciárias angolanas, condensada em três DVD, adiantaram as fontes.

Quanto à versão em papel, são 33 volumes de documentos produzidos até 22 de janeiro deste ano - quando foi decidida a separação do processo relativo a Manuel Vicente - mais 16 relativos a apensos.

Esta manhã decorreram as alegações finais do MP no julgamento da Operação Fizz relativas aos arguidos Orlando Figueira, Paulo Blanco e Armando Pires - com a acusação a pedir penas de prisão suspensas para os primeiros dois e dizendo não haver provas em relação ao terceiro, embora sem requerer a sua absolvição.